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Doli Parton preminula je 25. avgusta u 80. godini. Od američke kantri zvezde oprostili se brojni obožavatelji, kao i njeni bližnji. No, i sama Doli je pre godinu i po prošla jedan od najtežih trenutaka u životu, kada je ovaj svet napustio njen suprug Karl Din. Parton je javno govorila koliko joj nedostaje, posvetila mu je pesmu i govorila svetu o njihovoj ljubavi kojoj su se brojni divili. Oni nisu bili klasični slavni par, štaviše, gotovo je nemoguće pronaći njihove zajedničke fotografije u javnosti, uprkos tome što su zajedno proveli 60 godina. Iako ih nismo viđali, Doli je redovno pričala o svojoj velikoj ljubavi, kao i o tome koja je tajna njihova uspeha.

Kao i svaki kantri muzičar, Doli Parton je svoju karijeru htela da započne u Nešvilu, koji se smatra glavnim gradom kantri muzike. Tamo se preselila s 18 godina, bila je siromašna, gladovala je i nedostajala joj je porodica: njeni roditelji i jedanaestero braće i sestara. "Čak i u suštini poštena osoba može da načini očajničke stvari kada počne da je muči glad", rekla je Parton na to da je očajnički ponekad noću lutala hotelskim hodnicima, tražeći napola pojedene obroke iz sobne usluge koji su čekali da budu pokupljeni.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton i Karla Dina:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Karl Din bio je lokalni momak kog je upoznala u perionici veša 1964. godine. "Dolazila bih u Nešvil s prljavom odećom. Bila sam u tolikoj žurbi da stignem tamo – i kad sam stavila odeću na pranje, počela sam da hodam niz ulicu, gledajući u svoj novi dom. Onda mi se taj tip javio i mahnuo. S obzirom na to da sam došla sa sela, razgovarala sam sa svima", ispričala je ona jednom prilikom. Dodala je kako je imala osećaj da će joj taj misteriozni muškarac biti vrlo važna osoba u životu.

Impresionirao ju je time što se "činilo da ga više zanima ko je ona nego kako izgleda", piše o tome Marta Ekman u svojoj biografiji pevačice, "Ain’t Nobody’s Fool". Parton se u njega zaljubila, ali je on brzo najavio da planira da se oženi njom, što ju je iznenadilo. "Din joj se svideo više od bilo koga s kim se ikada zabavljala, ali je bila odlučna da započne svoju karijeru. Osim toga, Parton je videla cenu koju žene plaćaju za rano udavanje i rađanje gomile dece", piše Ekman.

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Uostalom, podigla je toliko braće i sestara, a nije se ni videla kao tipična domaćica. Međutim, Din je znao i da kuva i da šije i bio je spreman da preuzme sve kućne poslove. Slagali su se u svemu osim u jednom: njega nimalo nije zanimao šoubiznis. Jednom je posetio svoju dragu u studiju dok je snimala "Dumb Blonde" 1966, ali je brzo otišao. "Ko želi da sluša istu pesmu kako se peva iznova i iznova?", navodno je pitao.

Venčali su se 30. maja 1966, kada je ona imala 20, a on 23 godine, i to u tajnosti, a svoju vezu su uvek čuvali u privatnosti. Parton se jednom prilikom našalila i da je Din samo jednom gledao njen nastup.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Jolene" je napisala iz ljubomore

Brojni će verovatno Parton najviše pamtiti po pesmi "Jolene", a ta pesma je upravo nastala zbog Dina, nakon što je primetila da se crvenokosa blagajnica "zagrejala" za njega, pa ga je Parton zadirkivala, te je to jednim delom bila njena inspiracija. Ime pesme ipak je došlo od devojčice koja je od Parton jednom prilikom zatražila autogram.

I Din, koji je bio vlasnik firme za popločavanje, i Parton, imali su uslove jedno za drugo: on nikada neće s njom ići na filmsku premijeru ili dodelu nagrada, a ona neće biti u blizini da kuva i čisti. "Sviđala joj se njegova nezavisnost i rekla je da joj je potrebna sloboda i u braku i kao gorivo za njenu kreativnost", piše Ekman.

Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Znao je nekada da je vozi na nastupe. "Din je rekao Parton da nema želudac za blještavilo ili smoking. Pažnja je bila dosadna i nametljiva kada je sve što je želeo bio privatni život. Obožavatelji su ga napali u prodavnici auto-delova, dosađivali mu na utakmicama, pokušavali su da mu ugrabe autogram kada je jeo u Ponderosa Steakhouseu", piše u biografiji.

Partonin prijatelj Fred Foster živeo je u blizini i govorio je autorki o njihovim putovanjima. "Njihov brak mnogima može da izgleda čudno, ali činilo se da se slažu", rekao je. Din je takođe tajno posećivao Dolivud, njen tematski park u Pidžin Fordžu u Tenesiju, blizu mesta gde je odrasla.

Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Tajna dugog braka

U međuvremenu, Parton se pokazala kao pametna poslovna žena koja zna svoju vrednost.

Kada je menadžer Elvisa Prislija, ozloglašeni pukovnik Tom Parker, nazvao da kaže da Prisli želi da snimi "I Will Always Love You", Parton, koja je bila njegova dugogodišnja obožavateljka, bila je presrećna. Tada je saznala da Prisli snima samo pesme za koje posjeduje sva ili polovinu izdavačkih prava. "Koliko god ponuda bila primamljiva, Parton je shvatila da je održavanje finansijske kontrole nad svojom imovinom ključno, i kao umetnice i kao članice velike porodice", piše.

Do sredine 70-ih, Parton je neprestano bila na turnejama, ali nije zarađivala mnogo novca nakon troškova. Frustrirana nesrazmerom, odletela je u Njujork kako bi se sastala s rukovodiocima izdavačkih kuća. "Kad vi kučkini sinovi naučite kako da prodate ženskog Eltona Džona s dugom kosom i velikim grudima koja se oblači kao nakaza, onda ćemo zaraditi nešto novca", navodno je rekla. Kasnije su njena slava i bogatstvo rasli.

U galeriji pogledajte još fotografija Doli Parton:

1/9 Vidi galeriju Doli Parton Foto: Matthew Pearce/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, AP Charlie Riedel, Profimedia

Din ipak nikada nije bio zainteresovan za blještavilo i njen javni život. Štaviše, izbegavao je intervjue i nije hteo da bude izložen u javnosti. To ih nije sprečilo da provedu zajedno čak 60 godina.

"Zaista smo samo ponosni na svoj brak. Prvi je i meni i njemu, i zadnji", rekla je pevačica 2011. godine. Din je pak, u retkom intervjuu, rekao da je znao da će se venčati s Doli prvi put kad ju je video. "Moja prva misao bila je: ‘Oženiću se ovom devojkom‘. Moja druga misao bila je: ‘Bože, izgleda baš dobro‘. I to je bio dan kad je moj život započeo. Ne bih menjao poslednjih 50 godina ni za šta na ovoj zemlji", rekao je 2016. godine.

Parton je jednom prilikom rekla kako je tajna njihovog braka u tome što su potpuno različiti: "Kažu da se suprotnosti privlače i to je istina. Potpuno smo drugačiji, ali zbog toga je to zabavno. Nikada ne znam šta će reći ili uraditi. Uvek me iznenađuje", rekla je 2015. godine.

Kada je on preminuo prošle godine u martu, ona mu je posvetila pesmu "If You Hadn’t Been There". Tada je objavila fotografiju na kojoj je stajala iza svog supruga, grleći ga. "Karl i ja smo se zaljubili kad sam imala 18 godina, a on 23, i kao sve velike ljubavne priče, one se nikada ne završavaju. Žive u sećanju i u pesmi, a ovo posvećujem njima", napisala je tada.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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