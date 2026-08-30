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Njihova veza bila je poput eksplozije koja je odjeknula Holivudom sredinom osamdesetih. Ona, kraljica popa na vrhuncu slave; on, buntovni glumac poznat po mrzovoljnom stavu prema medijima.Madona i Šon Pen, koje je tadašnja štampa prozvala "Otrovni Penovi",ispisali su jednu od najburnijih i najfascinantnijih ljubavnih priča u istoriji slavnih. Njihov brak, koji je trajao samo četiri godine, bio je vrtlog sirove strasti, glamura, ljubomore i nasilja koje je ostavilo trajni trag u pop kulturi.

Na velelepnom imanju u Malibuu, vrednom 6,5 miliona dolara, s pogledom na Tihi okean na mladin 27. rođendan venčali su se Šon Pen i Madona. Međutim, umesto idilične ceremonije, događaj se pretvorio u medijski cirkus.

U galeriji pogledajte fotografije Madone i Šona Pena:

1/6 Vidi galeriju Šon pen i Madona Foto: Sara De Boer / INSTAR Images / Profimedia, Adam Scull / Newscom / Profimedia, Profimedia

Desetine helikoptera s fotografima neprestano su nadletali posed, stvarajući zaglušujuću buku koju su gosti kasnije uporedili sa scenama iz filma "Apokalipsa danas". Penova frustracija bila je tolika da je, prema nekim izvorima, na pesku ispisao poruku "Je*ite se" namenjenu paparacima.

Obezbeđenje je bilo na najvišem nivou. Naoružani čuvari s infracrvenim dvogledima patrolirali su perimetrom, a svaki od 220 gostiju morao je da prođe strogu proveru identiteta. Uprkos merama, jedan italijanski fotograf, kamufliran i s pocrnjenim licem, pronađen je kako se krije u žbunju od pola dva ujutro.

U galeriji pogledajte fotografije Madone i njenog 36 godina mlađeg dečka:

1/5 Vidi galeriju Madona i 36 godina mlađi fudbaler Akim Moris u vezi su 2 godine Foto: Printscreen/Instagram, B4859 / Avalon / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, za zvanice, među kojima su bili Endi Vorhol, Tom Kruz, Dajana Kiton i Šer, bio je to dan za pamćenje. Mladoženja, koji je tek napunio 25 godina, nosio je odelo Đanija Versaćea kupljeno nedelju dana ranije. Madona je, s druge strane, iznenadila sve.

Odbacivši svoj prepoznatljivi stil s gomilom narukvica i krstova, pojavila se u venčanici bez bretela dizajnerke Marlene Stjuart, inspirisanoj stilom Grejs Keli. Do oltara ju je dopratio otac uz pesmu "Moments of Love", a nakon kratke ceremonije i prvog poljupca, mladenci su pozdravili goste uz taktove teme iz filma "Vatrene kočije".

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zabava se nastavila u velikom belom šatoru gde je restoran Spago poslužio gozbu: raviole s jastogom, janjeće kotlete, sabljarku i tortu od lešnika na pet spratova. Plesalo se do kasno u noć na podijumu osvetljenom roze reflektorima, a di-džej je puštao sve, od svinga do Madoninog hita "Into the Groove". "Bilo je vrlo intimno, osim tih odvratnih helikoptera", komentarisala je jedna gošća.

Njihova romansa započela je munjevito, samo šest meseci pre venčanja, na snimanju spota za pesmu "Material Girl". "Imamo toliko toga zajedničkog da mi je gotovo kao brat", izjavila je tada zaljubljena Madona. Svoj treći album, "True Blue", posvetila je Penu, nazivajući ga "najkul frajerom u svemiru"

Šon Pen Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Međutim, idila nije dugo trajala.Penova eksplozivna narav i patološka ljubomora počeli su da izlaze na videlo. Bio je ubeđen da ga Madona vara s muzičarom Nikom Kamenom, a navodno je fizički napao i tekstopisca Dejvida Volinskog u jednom noćnom klubu, misleći da je pokušao da poljubi njegovu suprugu.

Vrhunac njihove turbulentne veze dogodio se u decembru 1988. godine. Prema tadašnjim izveštajima, Madona je podnela prijavu policiji u Malibuu, tvrdeći da ju je Pen satima fizički zlostavljao u njihovoj kući. Policijski izveštaj navodi da je glumac bio pijan, da ju je vezao za stolicu i pretio joj.

Madona Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

"Jedva sam je prepoznao. Plakala je, usna joj je krvarila i bilo je očito da je udarena", izjavio je tada poručnik Bil Maksvini. Madona je ubrzo povukla prijavu, a nekoliko dana kasnije podnela je zahtev za razvod.

Godinama kasnije, 2015. godine, pevačica je pod zakletvom porekla ove navode, tvrdeći da je Šon "nikada nije udario, vezao ili fizički napao", te da su svi takvi izveštaji "potpuno nečuveni, zlonamerni i lažni".

Šon Pen Foto: Ukraine Presidency / Sipa Press / Profimedia

Ipak, stihovi njene pesme "Till Death Do Us Part" iz 1989. godine, poput "Modrice će izbledeti / Tako jako udaraš stvarima koje govoriš" i "On vrišti, vaze lete", za mnoge su ostali jeziv podsetnik na mračnu stranu njihove ljubavi.

Uprkos svemu, veza između njih dvoje nikada nije u potpunosti prekinuta. U svom dokumentarcu "Truth or Dare" iz 1991, na pitanje ko je bio ljubav njenog života, Madona je bez oklevanja odgovorila: "Šon".

U galeriji pogledajte fotografije Šona Pena i njegove sadašnje izabranice:

1/3 Vidi galeriju Šon Pen i Valerija Nikov na Filmskom festivalu u Kanu 2025. Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marina Takimoto / Zuma Press / Profimedia

Pen je na tu izjavu reagovao tek trideset godina kasnije, nazvavši je "vrlo slatkom" i dodavši: "Ona je dugi niz godina dobra prijateljica."

Njihovo prijateljstvo traje i danas. Viđeni su zajedno na humanitarnim događajima, gde je Madona jednom u šali izjavila da bi se "ponovo udala za njega" za donaciju od 150.000 dolara. On je, pak, njihov brak opisao kao "grešku", rekavši da su "dobar prvi dejt zamenili za brak", ali da se seća i lepih trenutaka.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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