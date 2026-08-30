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Bratanica Doli Parton, Lejni Mej Parton, potvrdila je da je muzička ikona sahranjena u petak. U subotnjoj objavi na Instagramu napisala je da je porodica ispratila Doli Parton na večni počinak dan ranije, 28. avgusta.

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U objavi, ispraćenoj nizom porodičnih fotografija, Lejni je napisala: "Jako mi je teško ovo da objavim. Htela sam da pričekam da baku juče ispratimo na počinak pre nego što sve ovo pokušam da sročim u reči."

Lejni je istakla da joj je Doli, koju su bratanci i bratanice zvali "teta baka", bila ogromna podrška. "Uvek je znala da učini da se osećam dovoljno dobrom. Nikada mi nije govorila da su moji snovi preveliki niti da nešto ne mogu da ostvarim. Verovala je u mene i pre nego što sam sama naučila da verujem u sebe", navela je.

Dodala je kako ne može da se seti nijedne loše uspomene vezane za tetku. Objasnila je da Parton nije mogla da ima svoju decu, pa su se svi bratanci i bratanice osećali kao da su njeni. "Još uvek mi se ne čini stvarnim da je nema. Nedostajaće mi njen glas, smeh, zagrljaji i sam osećaj da je tu", zaključila je.

Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

Jednostavna ceremonija u Nešvilu

Sahrana je održana na groblju Woodlawn Memorial Park u Nešvilu u krugu najbliže porodice. Izvor je za Page Six potvrdio da je organizaciju vodio Dolin sestrić i šef obezbeđenja Brajan Siver. "Ceremonija je bila vrlo jednostavna, jer je Doli upravo to i htela", rekao je izvor.

Večna kuća uz supruga

Parton je preminula u utorak u 80. godini nakon kratke borbe s nepoznatim oblikom raka. Sahranjena je uz supruga Karla Dina, s kojim je bila u braku 58 godina, sve do njegove smrti prošlog marta. Upoznali su se ispred perionice veša u Nešvilu na dan kad se Parton s 18 godina doselila u grad. Din je tada imao 21 godinu.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton i Karla Dina:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pevačica je navodno sahranjena u pamučnoj haljini i svojim prepoznatljivim štiklama. Njen sestrić Siver je tu želju otkrio u videu kojim je i objavio vest o njenoj smrti. "Doli me nazvala i rekla da želi da počiva u prelepom krevetu od mekanog pamuka jer, nakon života provedenog u teškim cirkonima, konačno zaslužuje udobnost i odmor", rekao je Siver.

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