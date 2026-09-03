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Glumica Hejden Penetijer preminula je u 17. avgusta u 36. godini. Njen otac Skip Penetijer potvrdio je tužnu vest u izjavi, izrazivši duboku tugu zbog gubitka ćerke.

Hitne službe su pomenutog datuma u poslepodnevnim časovima primile poziv zbog žene bez svesti u Grinvilu u Južnoj Karolini, nakon čega je čuvena glumica proglašena mrtvom na licu mesta. Nadležne službe objavile su da preliminarna istraga nije pokazala nikakve znakove nasilne smrti.

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Tragična vest stigla je samo nekoliko meseci nakon javno iznesenih nesuglasica između zvezde serije "Heroji" i njene majke Lesli Vogel.

U maju, dok je Penetijer promovisala svoje memoare "This Is Me: A Reckoning", Vogel je javno progovorila o njihovom narušenom odnosu. U intervjuu je iznela oštre kritike na račun ćerkine ličnosti i njenih motiva.

Vogel je tvrdila da su javne rasprave o njihovom odnosu bile podstaknute komercijalnim interesima. Kritikovala je ponašanje svoje ćerke, te iznela vrlo oštru procenu problema koji su ih udaljili.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Majka tvrdi da je deo drame bio način prodaje knjige

Osvrćući se na tvrdnje koje je Penetijer iznela tokom promotivne turneje, Vogel je za Page Six rekla da smatra kako je "trenutna drama delimično način prodaje knjiga".

Dalje je opisala obrazac ličnosti za koji tvrdi da odgovara njenoj ćerki.

"Postoji određeni 'stil' ličnosti koji se manifestuje kroz potrebu za kontrolom, osećaj da nam nešto pripada i nedostatak empatije. Najveći je strah da će neko prozreti masku koju predstavljaju svetu i otkriti ko su zapravo", rekla je Vogel.

Vogel je rekla da je odlučila da prekine kontakt s ćerkom nakon onoga što je opisala kao "20 godina traume". Istakla je da je svakom roditelju bolno da gleda dete kako ide autodestruktivnim putem, dodavši: "Ne možete da spasite nekoga ko ne želi da bude spasen. Radikalno prihvatanje najteži je izazov koji svaki roditelj mora da prihvati."

Napetosti zbog karijere i porodične prošlosti

Penetijer je ranije iznela svoju stranu priče gostujući u podkastu Džeja Šetija. Prisetila se teškog trenutka kada je sa samo 19 godina odlučila da razdvoji privatni i profesionalni život i da otpusti majku s mesta menadžerke. Penetijer je tvrdila da joj je, kada je od Vogel zatražila da joj bude isključivo majka, ona odgovorila: "Duguješ mi."

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Glumica je takođe rekla da joj je majka jednom prilikom zamerila što je njena karijera razdvojila porodicu. Tvrdila je da joj je Vogel rekla: "Ti si razlog zbog kog propuštam da gledam kako moj sin odrasta." Inače, Jensen Penetijer, rođeni brat Hejden Penetijer, iznenada je preminuo pre tri godine u 28. godini. Prema navodima bliskih izvora, Jensen se pre smrti nosio sa depresijom i zastojem u karijeri, osećajući pritisak sa više strana.

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Penetijer je istakla da ju je ta rečenica pogodila poput udarca u želudac, budući da nije tražila da kao dete uđe u svet glume.

Glumica je priznala da je uvek ostavljala barem malo prostora za pomirenje s majkom. Nadala se da će jednog dana uspeti da popravi svoj odnos, ali kaže da joj je majka na kraju vrlo odlučno zatvorila vrata.

Hejden je imala podršku nekih ljudi iz svog života. Njen bivši partner Brajan Hikerson takođe je žestoko kritikovao Lesli, rekavši nedavno za TMZ da je bivša menadžerka njegove devojke jedna od najgorih osoba koje je ikad upoznao.

Istraga o smrti još traje

Nadležne službe i dalje istražuju okolnosti smrti zvezde serije "Nešvil".

Iako policija zasad nije utvrdila sumnjive okolnosti, ured mrtvozornika i lokalne službe nastavljaju istragu.

Brojni obožavatelji i bivši kolege oprostili su se od preminule glumice.

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