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Glumica Jelena Veljača osvojila je region ulogama u sapunicama, a njen privatni život već godinama privlači mnogo pažnje. Tako je i njena izjava o majčinstvu nešto o čemu se već godinama govori.

Jelena Veljača Foto: Screenshot

Naime, ona je pre nešto više od dve godine tokom gostovanja u podkastu "Mame kod Lane", Veljača je komentarisala sve češće priče o ženama koje postaju majke u kasnijim godinama.

Tom prilikom upozorila je da takve priče mogu stvoriti pogrešnu sliku o biološkim mogućnostima žena.

- Ako jako dugo odlažemo i ako se zavedemo s tim pričama 'Naomi Kembl je rodila dvoje dece u pedesetoj', zaista nam se može dogoditi da ostanemo bez deteta. Jer mi ne znamo da li je Naomi zamrznula svoja jajašca sa 23 godine i mi ne znamo kako je ona došla do te dece. Nama se samo predstavlja ta priča - rodila je sa 50. Ali žene nisu plodne sa 50 godina i to što je dostupno Naomi ili nekoj drugoj privilegovanoj ženi, jednostavno nije dostupno danas svima nama - rekla je.

Njene reči izazvale su žestoku raspravu na društvenim mrežama, gde su se korisnici podelili u dva tabora.

Foto: Printscreen

- Hajde da budemo realne, sa 40 smo bliže menopauzi nego idealnim godinama za rađanje. Energija, opuštenost i zdravlje daleko su kvalitetniji u 20-im nego u 40. Možemo mi glumiti da su 40. neke nove 30, ali unutrašnje organe ne možemo pomladiti nikakvim tretmanima - glasio je jedan od komentara.

Drugi su, međutim, smatrali da je ovakav stav previše isključiv i da kasnije roditeljstvo može imati i svoje prednosti.

- Žene su svakako zrelije u 30-im nego u 20-im, pa kasnije roditeljstvo ima i svoje prednosti, a ne samo mane - glasio je drugi komentar.

Ko je Jelena Veljača?

Jelena Veljača je hrvatska je glumica, producentkinja, scenaristkinja i kolumnistkinja. U pozorištu je poznata po predstavi "Tirza ili slast na ustima šumskog demona" u pozorištu Gavela, 2004. godine.

Nakon toga na pozorišne daske nije stala 10 godina sve do predstave "Prava stvar".

Veliku pažnju javnosti privukao je njen ljubavni život. Podsetimo, Jelena Veljača je pre 3 godine stala na ludi kamen sa partnerom Vitom Turšićem i to joj je treći brak.

Jelena Veljača popularna je širom regiona:

1/8 Vidi galeriju Jelena Veljača Foto: Promo, Screenshot, Printscreen

Ona se pre njega udavala dva puta, a oba braka trajala su po tri godine.

Za Janka Popovića Volarića udala se 2009. godine nakon dvogodišnje veze, a rastali su se 2012. godine. Tri godine kasnije, 2015., udala se za Dražena Čučeka s kojim danas ima ćerku Lenu.

Javno govorila o životu sa HPV virusom

Glumica Jelena Veljača oglasila se na svom Instagram profilu i tom prilikom je priznala da je kao dvadesetogodišnjakinja imala HPV (Humani papiloma virus), polno prenosivu bolest.

"Bila sam dvadesetogodišnjakinja i nisam znala što HPV znači. Godinama sam se borila s upalama i lošim nalazima, dok nisam upoznala pravu ginekologinju koja mi je i promenila i spasila život pravom terapijom i pravovremenom reakcijom. Ali, samo njoj dugujem svoje zdravlje, dete, mir, i odlične papa nalaze već 15 godina", rekla je ona i dodala:

"Mnoge devojke i dan danas ne znaju što je HPV, ali ovakvi momenti mira kao ovaj sa slike od prošlog vikenda postaju nemogući jer se boriš sa strahovima, infekcijama, teskobom", napisala je na Instagramu.