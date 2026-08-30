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Jedna od najlepših srpskih glumica Isidora Simijonović udala se za kolegu, reditelja Nikolu Zdravkovića. Supružnii su sklopili građanski brak u društvu svojih najbližih.

Glumica je zablistala u lepršavoj beloj venčanici bez ramena, dok je mladoženja odabrao bež odelo i belu košulju i to upario sa teget kravatom.

Udala se Isidora Simijonović Foto: Instagram

Veoma je zanimljivo i to da se u javnosti gotovo ništa nije znalo o vezi ovog para jer je Isidora nakon ljubavnog brodoloma želela da privatnost sačuva od medija i drugih znatiželjnih pogleda. Na društvenim mrežama nisu objavljivali zajedničke fotografije, nisu su se pojavljivali u javnosti.

Isidora Simijonović Foto: Nemanja Nikolić

Čini se da je Isidora sada definitivno pronašla svoju sreću nakon raskida sa Vukom Velebitom. Njih dvoje su često putovali zajedno, a vrlo brzo su otpočeli i zajednički život. Iako je glumica isticala da joj je veza sa Vukom ulepšala život, ipak je njihovoj ljubavi došao kraj.