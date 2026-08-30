Slušaj vest

Priča o odrastanju Dru Barimor važi za jednu od najturbulentnijih u istoriji Holivuda. Potiče iz čuvene glumačke dinastije Barimor, ali je umesto stabilnog doma dobila odrastanje pod reflektorima bez ikakvih granica.

Njen otac, glumac Džon Dru Barimor, bio je nasilni alkoholičar koji je napustio porodicu pre nego što se Dru rodila. Prvi put ga je zaista upoznala tek godinama kasnije, ali nikada nisu uspostavili zdrav odnos.

Dru Barimor Foto: Stills Press / Alamy / Profimedia

Teret slavne porodice i E.T.:

Sa samo 11 meseci pojavila se u prvoj reklami. Kada je sa sedam godina dobila ulogu Gerti u hitu Stivena Spilberga E.T. vanzemaljac (1982), preko noći je postala najpoznatija devojčica na planeti. Spilberg joj je bio jedna od retkih očinskih figura u životu i trudio se da je zaštiti na snimanju, ali nije mogao da kontroliše šta se dešava van seta.

Noćni klub Studio 54 i zavisnosti:

Njena majka Džajd vodila ju je na holivudske žurke umesto u školu. Već sa 9 godina Dru je počela da pije alkohol, sa 10 je pušila marihuanu, a sa 12 prešla na kokain. Bila je redovan gost u čuvenom njujorškom klubu Studio 54, gde su joj odrasli nudili narkotike i alkohol.

Dru tvrdi da njena stopala nemaju nikakav miris Foto: Printscreen/Youtube/TheDrewBarrymoreShow

Psihijatrijska ustanova i pokušaj samoubistva:

Kada je glumica imala 13 godina, nakon pokušaja samoubistva, majka ju je smestila u zaključanu psihijatrijsku ustanovu za lečenje bolesti zavisnosti. Dru je tamo provela 18 meseci, opisujući to iskustvo kao boravak u "stvarnoj ludnici" gde su je vezivali za krevet kada bi doživela izliv besa.

"Moja majka je stvorila čudovište i nije znala šta da radi s njim. Zaključala me je u ustanovu. Ali znate šta? Dalo mi je neverovatnu disciplinu. Bilo je to kao teška regrutacija i vojni kamp, bilo je užasno, mračno i trajalo je dugo godinu i po dana ali mi je bilo potrebno. Trebala mi je ta luda disciplina. Moj život nije bio normalan... Trebala mi je drastična promena", rekla je glumica za Guardian.

Pravno odvajanje od roditelja sa 14 godina

Sa samo 14 godina sud joj je odobrio status odrasle osobe (emancipaciju), čime je prekinula sve pravne i finansijske veze sa roditeljima. Sama se uselila u mali stan u Los Anđelesu i radila u restoranu brze hrane kako bi platila kiriju.

Foto: Printscreen/ Youtube

Novi početak i holivudski povratak: