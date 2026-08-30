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Užički influenser Brat Pelin koji je publiku oduševio na Pesmi za Evroviziju pesmom 'Fräulein', sada je stao na ludi kamen. Naime, Stefan Papić oženio se svojom izabranicom Nedom.

Sudeći prema fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama, svadba je bila veoma emotivna čak je i mladoženja pustio suzu. Ispoštovani su brojni tradicionalni običaji.

Mlada je bila u elegantnoj beloj venčanici sirena kroja, a preko jednog ramena imala je romantičnu belu mašno, dok se mladoženja odlučio za klasično odelo.

Među brojnim komentarima i čestitkama, bilo je i onih koji su se našalili da je nastupom na PZE najavio svadbu s obzurom na to da mu je scenski nastup bio imitacija venčanja.

Ko je Brat Pelin?

U pitanju je užički influenser Stefan Papić poznatiji kao Brat Pelin, odlučio je da ove godine zakorači na muzičku scenu, a njegovo prvo predstavljanje publici bilo je na PZE gde izvodi numeru "Fräulein", (promašiti) koja spaja pop, rep, humor i balkanski šarm.

Šira javnost ga je zavolela još 2020. zahvaljujući autorskom projektu "Sasvim Obične Emisije" 2020. godine. Na Instagram profilu broji preko 150.000 pratioca.

Iako je završio žurnalistiku, ne vidi sebe kao novinara, a svira gitaru i bunjeve, te godinama svira, zajedno sa kolegama, u "Il Mondo" bendu.

Ovako je izgledao nastup Brata Pelina na PZE 2026:

1/23 Vidi galeriju Brat Pelin na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

On je otkrio i kako je došlo do toga da pesmu uradi na nemačkom jeziku:

- Ja pre dve, tri godine nisam prošao konkurs. Ja sam prošle godine slavio rođendan u Beču, 18. maja, tražili smo pab gde ćemo da proslavimo. Sve je bilo prepuno, svi su to pratili finale "Evrovizije". Ja kada sam skontao da je Austrija jedna od favorita, a da im pesmu "Fraulein", na nemačkom jeziku, nisam je nigde objavio, i onda samo obećali, ako Austrija pobedi, ja se prijavljujem. Vraćamo se da godinu dana da proslavimo rođendan, ali u grin rumu - ispričao je on ranije u emisiji "In3gantno".