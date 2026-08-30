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Tokom javljanja uživo u program nemali put se reporterima desilo da dožive neku neobičnu situaciju ili nelagodnost. To se dogodilo i reporterki RTL koju je tokom uključenja u emisiju ubola osa u vrat.

Kako je izgledao trenutak kada je ubola osa pogledajte u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Tea Mihanović se uključila u program nakon uboda pčele Foto: tiktok/teamihanovic

Iako je zasigurno ubod zaboleo i izazvao neprijatnost, Tea Mihanović profesionalno je uradila svoje javljanje u informativnu emisiju.

Trenutak uboda zabeležen je pre uključenja u program, kada ju je snimatelj pitao da li će moći da izdrži prenos i uključenje.

"Ne mogu da verujem, ovo mi se još nije desilo. Boli za popi*dit", kazala je.

Snimak koji je zabeležen pre javljanja Mihanović je podelila na društvenim mrežama, a mnogi pratitelji pohvalili su njen profesionalizam.

"Ovo zna biti jako opasno", "Svaka čast, gledala sam javljanje uživo i nikad ne bih rekla da se nešto tako desilo pre", "Zaista si jako profesionalna", bili su samo neki od komentara.