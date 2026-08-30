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Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, vraća se u Veliku Britaniju posle višemesečnog boravka u inostranstvu, gde se povukla iz javnosti nakon kontroverzi povezanih sa slučajem Džefrija Epstajna i hapšenjem njenog bivšeg supruga, princa Endrua.

Njen povratak dolazi samo nekoliko dana nakon što su se u Britaniju vratili princ Hari i Megan Markl, pa će dve velike kraljevske priče uslediti jedna za drugom.



Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Iznajmljuje kuću blizu Londona

Prema saznanjima magazina People, 66-godišnja Ferguson će iznajmiti kuću sa šest spavaćih soba za oko 8.000 dolara mesečno. Britanski The Sun navodi da se nekretnina nalazi u Home Counties, oblasti koja okružuje London.

Izvor blizak bivšoj vojvotkinji ranije je istakao da ona želi da izgradi potpuno nezavisan život i da nikada nije tražila nekretninu niti finansijsku pomoć za sebe.

Vraća se zbog porodice

Njen povratak dolazi svega nekoliko nedelja nakon što je njena mlađa ćerka, princeza Judženi, dobila treće dete ćerku Adelaidu.

Judženi i njen suprug Džek Bruksbenk već imaju dvojicu sinova, petogodišnjeg Augusta i trogodišnjeg Ernesta.

Iako je poslednjih meseci bila van Britanije, prijatelji tvrde da je Sara neprestano bila u kontaktu sa obe ćerke – princezom Beatrice i princezom Judženi dok je čekala rođenje unuke.

Mesecima se skrivala u Alpima

Poslednji put je u javnosti viđena u aprilu, kada je The Sun objavio fotografije iz planinskog utočišta u austrijskim Alpima.

"Ovaj kraj je prelep i uglavnom veoma miran, pa je savršeno mesto da se neko poput nje skloni od pažnje kada pritisak postane veliki", rekao je tada izvor.

Do nedavno se verovalo da će Ferguson ostati u inostranstvu dok traje istraga protiv princa Endrua.

Senka Epstajnovog skandala

Princ Endrju sa bivšom suprugom Sarom Ferguson Foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia

Princ Endru uhapšen je u februaru, što je predstavljalo prvo hapšenje jednog člana britanske kraljevske porodice u modernoj istoriji.

Istraga je usledila nakon što su veze njega i Sare Ferguson sa Džefrijem Epstinom isplivale u milionima dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Endru je optužen da je tokom funkcije britanskog trgovinskog izaslanika delio poverljive informacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. Protiv njega nisu podignute optužnice, a on negira bilo kakvu krivicu povezanu sa Epstinom. Sara Ferguson nije optužena ni za kakvo krivično delo.