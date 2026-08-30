Slušaj vest

Britanska glumica i komičarka Mira Sjal ( 65) prvi put je javno ispričala da je u mladosti doživela seksualni napad od starijeg glumca koji joj je obećavao da će joj pomoći da izgradi karijeru.

U intervjuu za The Times otkrila je da se incident dogodio osamdesetih godina, kada je imala nešto više od 20 godina.

Obećao joj poznanstva sa kasting direktorima

U to vreme Mira je pevala u džez bendu i tražila posao konobarice u Londonu, dok je istovremeno pokušavala da pronađe angažmane kao glumica.

Kako je ispričala, jedan azijski glumac kojeg je poznavala pozvao ju je na okupljanje u svom domu i rekao da može da je upozna sa kasting direktorima. Međutim, kada je stigla, shvatila je da je jedina gošća.

Iako je ostala na večeri sa muškarcem koji je, prema njenim rečima, bio gotovo vršnjak njenog oca, situacija je kasnije poprimila zastrašujući tok.

Foto: Ian West, PA Images / Alamy / Profimedia

Mira tvrdi da je muškarac nakon večere pokušao da je siluje.

"Ovo je prvi put da javno govorim o tome."

Ispričala je da se opirala, ali da je on nastavio seksualni napad, nakon čega je uspela da pobegne taksijem do kuće prijateljice.

Napad nikad nije prijavila policiji

Napad nikada nije prijavila policiji niti je tada ikome rekla šta se dogodilo.

Tek godinama kasnije poverila se prijateljima, a, kako kaže, većina njih joj je rekla da je doživela nešto slično.

Glumica smatra da je taj događaj trajno uticao na njen život i profesionalni put.

"To je potpuno promenilo moj život i smer moje karijere. Mogla sam da odustanem, ali sam umesto toga pronašla grupu južnoazijskih pisaca."

Kaže da su joj upravo oni pomogli da nastavi dalje.

"Ohrabrili su me da više pišem, pronašli su mi mesto za život, pomogli su mi da se oporavim i politički me osvestili."

Dodala je da je upravo to iskustvo kasnije inspirisalo stvaranje snažnih ženskih likova u serijama Goodness Gracious Me i The Kumars at No. 42.

Neobična ljubavna priča sa kolegom sa snimanja

Mira Sjal se 2005. godine udala za glumca Sandživa Baskara, svog kolegu iz obe pomenute serije.

Njihova veza izazivala je pažnju jer su u humorističnoj seriji The Kumars at No. 42 igrali baku i unuka – ona je tumačila Sušil "Umi" Kumar, dok je Baskar igrao televizijskog voditelja Sandživa Kumara.

Par ima sina rođenog 2005. godine, dok Mira iz prethodnog braka ima i stariju ćerku.