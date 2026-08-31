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Šest godina nakon smrti Kirka Daglasa, jednog od poslednjih velikana zlatnog doba Holivuda, javnost je dobila detaljniji uvid u način na koji je legendarni glumac raspodelio ono što je tokom života stekao. I dok je najveći deo njegovog novčanog bogatstva završio u humanitarnim i obrazovnim ustanovama, članovima porodice namenio je nešto sasvim drugačije – umetnička dela, filmske uspomene, priznanja i predmete koji su imali posebnu ličnu vrednost.

Među naslednicima se našla i njegova snaja Ketrin Zita-Džouns, kojoj je pripao vrlo neobičan umetnički predmet.

Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Milione nije ostavio porodici

Kirk Daglas preminuo je 5. februara 2020. godine u 103. godini. Ubrzo nakon njegove smrti objavljeno je da je od bogatstva procenjenog na oko 61 milion dolara čak 50 miliona namenio dobrotvornim svrhama preko fondacije „Douglas Foundation“, koju je osnovao sa suprugom En.

Novac je, između ostalog, bio namenjen Dečjoj bolnici u Los Anđelesu, Univerzitetu Sent Lorens, Sinajskom hramu u Los Anđelesu i pozorištu koje nosi njegovo ime.

Njegov sin Majkl Daglas nije bio među naslednicima tog dela novčanog bogatstva. Međutim, sada objavljena dokumenta pokazuju da to nikako nije značilo da je holivudska legenda svoju porodicu izostavila iz testamenta.

Kirk Daglas, fotografije iz mladosti Foto: Fototeca Gilardi Fototeca Gilardi / akg-images / Profimedia

Naprotiv, deci i unucima ostavio je veliku zbirku umetničkih dela, nagrada i uspomena koje su ga pratile kroz život i karijeru.

Majklu ostavio Šagala, ali i skulpturu iz Jugoslavije

Majklu Daglasu pripala je posebno zanimljiva zbirka.

Među predmetima koji su mu ostavljeni nalaze se pravougaoni drveni umetnički predmet, pet skulptura namenjenih otvorenom prostoru, među kojima je visoka bronzana figura žene, skulptura dvoje dece, kao i mala skulptura nage devojke sa pletenicama.

Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia

U dokumentima je upravo poslednja skulptura označena kao delo „jugoslovenskog“ porekla.

Majkl je nasledio i 19 litografija čuvenog slikara Marka Šagala iz ciklusa „Biblijska serija“.

Detalj o jugoslovenskoj skulpturi posebno privlači pažnju zbog dobro poznatih veza Kirka Daglasa sa nekadašnjom Jugoslavijom. Slavni glumac više puta je boravio na ovim prostorima, a poznato je i da se susretao sa Josipom Brozom Titom.

Oskar završio kod drugog sina

Kirk Daglas nije želeo ni da njegova najvažnija priznanja ostanu bez jasnog naslednika. Njegovom sinu Džoelu pripao je počasni Oskar koji je glumcu uručen 1996. godine za višedecenijski doprinos filmskoj umetnosti. Džoel je dobio i trodimenzionalnu minijaturu Kirka i En, kao i nekoliko slika.

Foto: Profimedia

Piteru Daglasu pripao je drugi deo porodične umetničke kolekcije, dok su Majkl, Džoel i Piter imali mogućnost da izaberu uspomene i predmete u vrednosti do 100.000 dolara.

Testamentom nije zaboravljeno ni dugogodišnje osoblje porodice Daglas. Njima je omogućeno da uzmu deo garderobe i ličnih stvari En Daglas, koja je preminula 2021. godine u 102. godini.

Poseban poklon za Ketrin Zitu-Džouns

Jedan od najzanimljivijih detalja odnosi se upravo na Ketrin Zitu-Džouns, suprugu Majkla Daglasa. Njoj je ostavljena skulptura pod nazivom „Klupa prijateljstva“, delo američkog vajara Džona Kenedija.

Pogledajte u galeriji fotografije Mjakla Daglasa i Ketrin Zite-Džouns:

1/12 Vidi galeriju Glumci su se sreli 1998. godine, a Majkl Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece. Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Kenedi je bio poznat po bronzanim figurama i skulpturama ljudskih likova, pa poklon Ketrin nije predstavljao samo vredan umetnički predmet već i deo kolekcije koju su Kirk i En godinama stvarali.

Unucima ostavio najvažnija priznanja

Veliki deo lične zaostavštine pripao je i Kirkovim unucima. Kameron Daglas, Majklov najstariji sin, nasledio je Predsedničku medalju slobode, jedno od najznačajnijih američkih civilnih priznanja, koju je Kirku Daglasu 1981. godine uručio tadašnji predsednik Džimi Karter.

Drugi unuk dobio je Džefersonovu nagradu za javnu službu iz 1983. godine, dok su ostala priznanja podeljena drugim članovima porodice. Jednoj od unuka pripao je i veliki deo nakita En Daglas.

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