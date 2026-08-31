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Doli Parton nikada nije verovala u skromnost kada je reč o scenskom izgledu. Što više šljokica, što viša potpetica i, naravno, što veća kosa – to bolje. Njena platinastoplava frizura decenijama je bila gotovo jednako prepoznatljiva kao njen glas, a iza tog savršenog volumena krila se jednostavna tajna: Doli je godinama nosila perike.

Nije to bio pokušaj da sakrije prirodnu kosu, niti posledica nesigurnosti. Naprotiv, perike su bile praktično rešenje koje je vremenom postalo deo njenog identiteta, toliko važan da su danas pojedini primerci sačuvani zajedno sa njenim legendarnim kostimima.

Pogledajte u galeriji fotografije Doli Parton:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Koliko je sama bila opuštena u vezi sa tim najbolje pokazuje jedan stari intervju iz osamdesetih. Kada ju je žena iz publike pitala koliko joj vremena treba da napravi tako komplikovanu frizuru, Doli je bez razmišljanja odgovorila:

– Nemam pojma, nikada nisam tamo kada se to dešava.

Veliku kosu volela je i pre nego što je postala slavna

Dolina ljubav prema ekstremnom volumenu nije počela na koncertnim binama. Još u srednjoj školi volela je da tapira kosu i pravi frizure koje su se razlikovale od onoga što su nosile druge devojke.

– Često sam sama sređivala svoju kosu. Tada je u modi bilo tapiranje, koje sam počela da radim još u srednjoj školi. Bila sam jedna od retkih devojaka u školi koja je imala tako veliku, natapiranu kosu. Obožavam ideju perika. A svoju prirodnu kosu? Nju obožavam da blajham.

Majli Sajrus, Doli Parton Foto: MPP / Starface / Profimedia

Međutim, svakodnevno blajhanje, tapiranje i obilne količine laka nisu bili kombinacija koju je njena prirodna kosa mogla dugo da izdrži.

Tada su na scenu stupile perike.

– Počela sam da nosim perike jer sam vrlo brzo shvatila da će svakodnevno blajhanje i tapiranje potpuno uništiti moju kosu. Bilo je neverovatno praktično imati nekoliko gotovih lookova na raspolaganju, tako da moja kosa nikada nije imala loš dan – ispričala je svojevremeno za američki „Vog“.

Praktičnost je ubrzo prerasla u estetiku. Perike više nisu bile samo način da sačuva kosu, već deo Dolinog prepoznatljivog lika.

Važnu ulogu imala je žena iz porodice

Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

U stvaranju tog izgleda posebno mesto pripadalo je Kolin Ovens, njenoj prvoj stilistkinji za perike, ali i tetki njenog supruga Karla Dina.

Kolin je pravila raskošne frizure uglavnom od sintetičke kose, koju je Doli volela jer je bolje zadržavala željeni oblik i volumen. Prednost je bila i u tome što je pevačica mogla da ponese više gotovih frizura na turneju i menja ih u zavisnosti od prilike.

– Kolin je kreirala toliko fantastičnih perika, uglavnom koristeći sintetičku kosu, koju sam ranije preferirala jer bolje drži oblik od prave kose. Čak i kada Kolin nije bila sa mnom na turneji, mogla sam da nosim njene kreativne frizure sa sobom – napisala je Doli.

Upravo je Kolin bila ta koja ju je prvi put ozbiljnije uvela u svet dodataka za kosu.

Poster iz filma Čelične magnolije u kom glumi Doli Parton Foto: TRI STAR PICTURES / Album / Profimedia

– Ona me je upoznala s mojom prvom perikom, odnosno ekstenzijama, koje su mogle da se dodaju kosi za veći volumen. Njena kreativnost bila je neverovatna. Te perike nosile su mene, a ne ja njih! Pravilo je uvek bilo: što veće, to bolje. Smatrala je da sam izuzetno osoben lik, pa se uvek trudila da moju kosu učini još voluminoznijom.

Svaka decenija imala je svoju Doli

Iako se njen osnovni stil nikada nije suštinski promenio, frizure Doli Parton pratile su modu vremena.

Sedamdesetih je birala nešto kraće, mekše i kovrdžavije perike, sa loknama koje su podsećale na stari holivudski glamur. Sličan izgled nosila je i na čuvenom fotografisanju za „Plejboj“ 1978. godine.

Osamdesete su donele potpuni trijumf volumena. Lokne su postale sitnije, kosa još viša, a njena frizura dobila je onu prepoznatljivu formu koja je gotovo pravila plavi oreol oko glave.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Čak se i njen suprug šalio na račun pojedinih izdanja.

– Moj suprug mi je govorio da izgledam kao štapić za uši – prisećala se Doli.

Tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih pojavile su se i ravnije, uglađenije verzije njene plave kose. Nosila ih je povremeno i pred televizijskim kamerama, uključujući gostovanje u seriji „Hana Montana“.

Ipak, bez obzira na trend, jedno je ostalo isto: Doli nikada nije pokušavala da izgleda nenametljivo.

Kritike je pretvarala u sopstveni brend

Njenu estetiku su tokom godina nazivali kičastom, preteranom, pa čak i „jeftinom“. Njoj to, međutim, nikada nije smetalo.

Naprotiv, od takvih komentara pravila je šalu.

– Potrebno je mnogo novca da biste izgledali ovako jeftino.

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