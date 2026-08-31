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Hari Stajls iskoristio je svoj koncert u Madison Square Gardenu za šalu na račun činjenice da se u toj čuvenoj dvorani održavaju i venčanja. Komentar je usledio gotovo dva meseca nakon što se tamo udala njegova bivša devojka Tejlor Svift, s kojom je bio u vezi od 2012. do 2013. godine. Svift i igrač američkog fudbala Trevis Kelsi venčali su se u Njujorku 3. jula.

"Nalazimo se u Madison Square Gardenu, domu svetskih prvaka Njujork Niksa! A ovde se održavaju i venčanja", rekao je Stajls tokom koncerta 29. avgusta, kako se može čuti na snimcima s društvenih mreža. Svift i Kelsi su svoju ceremoniju pred 1000 članova porodice i prijatelja održali upravo u toj areni.

U dobrim su odnosima?

Iako je Stajls morao da propusti venčanje, na njemu je bila njegova verenica Zoi Kravic, koja je stigla sama, što su mnogi protumačili kao potvrdu dobrih odnosa između bivših partnera. Pevač je bio sprečen zbog obaveza na svojoj turneji "Together, Together". Naime, 32-godišnji Stajls nastupao je na stadionu Vembli u Londonu samo nekoliko sati pre nego što je par izgovorio svoje zavete.

Ipak, da prošlost sa Svift nije zaboravljena, pokazao je izvedbom svog hita iz 2017. godine, "Two Ghosts". Reč je o baladi za koju se veruje da govori o njegovom raskidu s pevačicom 2013. godine. "Nismo oni koji smo bili / Nismo oni koji smo bili", otpevao je Stajls. "Mi smo samo dva duha koja stoje na mestu tebe i mene."

Video: Koncert Tejlor Svift