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Tragična pogibija princeze Dajane i njenog partnera Dodija al Fajeda u pariskom tunelu 31. avgusta 1997. godine promenila je svetsku istoriju i ostavila niz nerasvetljenih pitanja. Dok je bežala od pritiska fotografa koji su gonili njihovo vozilo, voljena Lejdi Di doživela je nesreću u kojoj je izgubila život u 36. godini.

Vatrogasac koji je pokušavao da je spase iz smrskanog automobila otkopao je njene poslednje reči: "Pobogu, šta se ovo desilo?", dodajući da je verovao da će preživeti. Njenu smrt pratile su spekulacije o mogućoj trudnoći, ali i duboke sumnje u zvaničnu verziju događaja, posebno zbog složenih odnosa sa dvorom nakon razvoda od tadašnjeg princa od Velsa, Čarlsa.

Pogledajte u galeriji mesto nesreće u kojoj je Lejdi Di izgubila život:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Optužbe porodice Al Fajed i teorije o zaveri

Dodijev otac, Mohamed al Fajed, do kraja života tvrdio je da nastradali par nije žrtva spleta okolnosti, već pažljivo osmišljenog plana.

"Princeza Dajana i moj sin su ubijeni. Ja sam otac koji zna sve, koji vidi stvari. Ja sam onaj koga je pogodila tragedija. Zašto bi ih neko ubio? Zato što nisu prihvatali da Dodi, moj sin, Egipćanin i musliman, bude očuh budućem kralju Velike Britanije (princu Vilijamu)", objašnjavao je Al Fajed, tvrdeći da su strane obaveštajne službe pratile svaki korak para i prisluškivale njihove razgovore.

On je isticao da je planirana i zvanična veridba, dok su izjave samog Dodija pre nesreće jasno oslikavale dubok animozitet prema britanskom establišmentu.

"Baš me briga za establišment. Oni su ništa za mene. Oni su gomila kopiladi i lopova koji su kreirali društvenu klasu misleći da su drugačiji od drugih," govorio je Dodi.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije princeze Dajane i Dodija Al Fajeda:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Kontroverze oko tajnih službi

Godinama nakon tragedije pojavila su se nova navodna priznanja. Nekadašnji agent MI5 Džon Hopkins izneo je u javnost tvrdnju da je 2017. godine, pred sam kraj života, priznao učešće u uklanjanju princeze, navodeći da je naređenje stiglo sa najvišeg nivoa.

"Dajana je znala previše kraljevskih tajni. Šef mi je rekao da mora da umre. Primio je naređenje direktno od princa Filipa i morali smo to da uradimo tako da sve izgleda kao nesreća. Sledeća faza zavere na na visokom nivou odnosila se na medije koji su, takođe, odradili svoj deo posla," tvrdio je tada Hopkins.

Megan Markl, princ Hari, princ Filip Foto: Andrew Parsons / Parsons Media / / Eyevine / Profimedia

Međutim, zvanični nadležni organi odbacili su takve teorije. Islednik Skot Bejker je nakon višemesečnog postupka pred Višim sudom u Londonu 2008. godine naglasio da ne postoje materijalni dokazi koji bi povezali princa Filipa ili tajne službe sa ovim tragičnim događajem.

Složen odnos sa princom Filipom

Uprkos teorijama o sukobu, postoje svedočanstva koja govore o potpuno drugačijoj dinamici između Lejdi Di i njenog svekra. Bliski izvori i dopisnici sa dvora otkrivaju da se Dajana tokom bračnih kriza oslanjala upravo na podršku princa Filipa, koji joj je pisao sa velikom očinskom brigom.

"Samo glup čovek bi ostavio Dajanu zbog Kamile," napisao je vojvoda od Edinburga u jednom od pisama podrške, potpisujući se sa "S ljubavlju, Pa (tata)".

Tako je priča o sudbini najvoljenije princeze ostala uvek iznova razapeta između dirljivih porodičnih zapisa i dubokih sumnji koje javnost intrigiraju decenijama kasnije.

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