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Gotovo tri decenije nakon smrti "princeze naroda", brat pokojne princeze Dajane, Čarls Spenser, odlučio je da ispriča svoju stranu priče o jednoj od najpoznatijih žena 20. veka. Naredne godine obeležava se 30. godišnjica njene tragične smrti, a grof Spenser objaviće knjigu "Swan Song: Diana, My Sister", u kojoj će se prisetiti svoje voljene sestre, njenog života i svega što je tokom godina o njoj čuo i pročitao.

Knjiga će u Velikoj Britaniji biti objavljena sledećeg meseca, a zatim bi će biti objavljena i međunarodno. Kako najavljuje izdavač Majkl Džozef, reč je o vrlo ličnoj priči jer će Spenser Dajanin život prikazati iz perspektive njenog brata, a ne kroz brojne biografije, dokumentarce i medijske napise koji su se pojavljivali decenijama.

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Čarls kaže kako je upravo činjenica da će se idućeg leta obeležiti 30 godina od Dajanine smrti bio jedan od razloga zbog kojih je odlučio da se ponovo priseti svih uspomena na svoju sestru. Kaže kako godinama dobija brojne zahteve za intervjue, ali sada je odlučio da umesto novog razgovora napiše sopstvenu priču. Posebno ga je frustriralo ono što je tokom godina čitao o Dajani.

Dodao je da ga smeta što su mnoge priče o njegovoj sestri s vremenom prihvaćene kao činjenice iako ih on smatra netačnim. Zbog toga će u knjizi otkriti detalje o ženi koju je poznavao mnogo pre nego što je postala princeza i jedna od najpoznatijih osoba na svetu.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dajanin život dramatično se promenio nakon što se 1981. udala za tadašnjeg britanskog princa Čarlsa. Njihovo venčanje je privuklo svetsku pažnju, a Dajana je ubrzo postala jedna od najfotografisanijih žena na svetu. Iza bajkovitih slika krio se brak koji je s vremenom počeo da se raspada. Par se rastao, a zvanično su se razveli 1996. Samo godinu dana kasnije Dajana je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Imala je samo 36 godina.

Njen brat je na sahrani održao vrlo emotivan govor, ali i kritikovao kraljevsku porodicu.

U galeriji pogledajte prizor s mesta nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

"Cilj ove knjige je da ispriča istinu o Dajani iz perspektive brata, kao što sam to pokušao i u govoru na njenoj sahrani. Kao i tada, želim da govorim u Dajanino ime, i to na otvoren i pozitivan način", poručio je Spenser.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana