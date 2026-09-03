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Britni Spirs je majka 20-godišnjeg Šona Prestona i 19-godišnjeg Džejdena, koje navodno nije videla više od dve godine, a čuju se tek povremeno putem poruka. Poznato je da sinovi ne žive s Britni već sa svojim ocem Kevinom Federlajnom, s kojim je Britni bila u braku tri godine.

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs i Kevina Federlajna iz perioda dok su bili u braku:

Britni Spirs i Kevin Federlajn su u braku dobili 2 sina Foto: Paul Fenton / Zuma Press / Profimedia, Regency Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Kada su se razveli 2007. godine, dogovoreno je zajedničko starateljstvo nad decom. Međutim, kasnije je sud promenio svoju odluku i dao potpuno starateljstvo Federlajnu jer je pevačica "često i kontinuirano uzimala razne supstance i alkohol".

Kevin i Britni bili su u braku od 2004. do 2007. i nisu se razveli u dobrim odnosima. Kevin je ranije za strane medije otkrio kako njegovi sinovi nakon godina osećaja stida zbog Britninog ponašanja svoju majku ne žele da viđaju, a da on za to ne može preterano da ih krivi.

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs iz perioda vrhunca karijere:

Britni Spirs u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Nakon toga, Federlajn ju je prozivao za nedolično ponašanje i nedostatak brige za njihove sinove. Mnogi fanovi pevačice komentarisali su da je to uradio zbog toga što je Spirs prestala da plaća alimentaciju za njihovu decu, s obzirom na to da su oba mladića sada punoletna.

U galeriji pogledajte kako Britni Spirs danas izgleda:

Britni Spirs objavila snimak sa jahte Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Podsetimo, Federlajn je bio plesač za brojne muzičke zvezde, uključujući Destiny's Child, kao i samu Britni, kojom se kasnije i oženio. Nakon što je rodila djecu, odlučio je da se povuče iz plesnog sveta i od tada više ništa ne radi.

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Video: Bivši muž Britni Spirs objavio snimak na kom pevačica urla na decu

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Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu Izvor: Instagram