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Glumica Eva Longorija otkrila je da je njen sin Santijago (8) nedavno postao „opsednut“ memovima sa likom iz serije „Očajne domaćice“ nakon što je ovu seriju otkrio na Jutjubu.

"U poslednje vreme mnogo gledam tu seriju samo zato što je on saznao za nju. Pita me: "Mama, kada mogu da je gledam?". A ja kažem: "Nikad", ispričala je Eva Longorija, piše People.

Eva Longorija u seriji Očajne domaćice Foto: Profimedia

Podsećanja radi, lik Gabrijele Solis tumačila je od 2004. do 2012. a ta uloga joj je 2006. donela nominaciju za Zlatni globus. Slobodnije scene koje je snimila za ovaj sitkom, verovatno su ključni razlog zašto sinu ne dozvoljava da pogleda "Očajne domaćice".

Eva je sina Santjaga dobila sa suprugom Hoseom Bastoon, bivšim predsednikom najveće latinoameričke medijske kompanije Televisa.

Dečak ponekad prati slavnu mamu na crvenom tepihu, a redovno sa njom putuje na najprestižnije svetske događaje. Jednom je veoma burno reagovao kada su Evu pratili paparaci. Ta vrsta pažnje nije mu se nimalo dopala.

Eva Longorija sa sinom u belom šortsu i crnoj majici šeta plažom u Marbelji Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čuvena glumica i producentkinja u novom intervjuu govorila je i o drugim temama pa je odgovorila na pitanja kojim slavnim muškarcem je zadivljena.

"Bila sam sa Tomom Kruzom na ceremoniji dodele zvezdeDejvida Bekama i on mi i dalje oduzima dah. On je jednostavno velika filmska zvezda. Poznajem ga oduvek, ali za mene je on i dalje Tom Kruz", rekla je.

Eva Longorija, Tom Kruz Foto: Ortega/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Otkrila je i kada je poslednji put javno doživela peh sa garderobom: "Imala sam mnogo pehova, uglavnom u Kanu. Najgore je bilo kada moja haljina nije stigla na vreme, pa sam morala samo da uzmem haljinu. Već sam bila na tepihu i fotografisali su me kada me je stilista video i rekao: "Nosiš je naopačke".

Eva Longorija Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia

Razgovor je završila pričom o sinu Sanjtagu otkrivši da je dečak veliki fan Bruna Marsa pa će ona uskoro voditi na koncert ovog pevača. Karte je već nabavila.

(Kurir.rs/Žena)

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