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Princeze su srećne samo u bajkama. Život Dajane Frensis Spenser, "kraljice srca", najpoznatije kao Lejdi Di, dugi je lanac tragedija. Rođena kao plemkinja 1. jula 1961, poginula 31. avgusta 1997. kao razbaštinjena bivša supruga naslednika britanske krune, od malih nogu je bila gubitnica. Iz većine njenih portreta izbija čudna mešavina tuge i melanholije. Oni koji je ne vole - a takvih nije malo, iako ne čine većinu - tvrde da je reč o proračunatoj pozi, osmišljenoj radi izazivanja sažaljenja i naklonosti masovne publike. Međutim, čitav njen život vrvi činjenicama koje pokazuju da je taj izraz bio autentičan, a ne odglumljen...

Dajanin otac, grof Džon Spenser, glavni konjušar Elizabete II, i majka, baronica Frensis Šand Kid, rastali su se kad je Dajana imala samo sedam godina. Razvodu su prethodile teške porodične traume. Dajanin stariji brat umro je godinu dana pre njenog rođenja, a porodica je forsirala rođenje sina, naslednika porodičnog imanja, što je silno pojačalo trzavice između oca i majke. Pre nje su u tom su braku rođene dve sestre, Sara i Džejn.Brat Čarls rođen je poslednji, nakon Dajane.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: BRENDAN BEIRNE / Re / Shutterstock Editorial / Profimedia, James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, Tony Eyles / News Licensing / Profimedia

"Bilo je to grozno vreme za moje roditelje i u njemu verovatno možemo da nađemo koren njihovog razvoda", reći će kasnije Čarls, koji je iskustvo roditeljskog braka opisao kao "ponižavajuće", a sukobe kao "nerešive". Starateljstvo nad Dajanom nakon teške i napete parnice dobio je otac, koji je 1975. dobio titulu grofa, pa je i ona postala lejdi. Majka je, ponižavajuće, od suda ocenjena nepodobnom za starateljstvo nad ćerkom.

Samo godinu dana nakon razvoda opet se udala, što je u konzervativnoj Britaniji bilo dovoljno da je javnost doživi kao razuzdanu, a njenoj ćerki podari ružan beleg na osetljivoj dečjoj duši. Razvod je na Dajanu ostavio posledice kao i na većinu dece iz raspalih brakova. Mladost je provela u lutanju za jasnim ciljevima. U školama je pokazivala prosečne rezultate - nešto zapaženije uspehe postizala je u muzici, plivanju i ronjenju, vežbala je balet i step. Emocionalna krhkost, nestabilnost i potreba za sigurnošću odmalena su se pretvorili u njenu opsesiju.

princeza Dajana Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

Problem je bio što ta opsesija nije mogla da bude zadovoljena. Već sa 16 godina napustila je londonsku srednju školu, ali je otišla u Švajcarsku i tamo ipak uspela da dođe do svedočanstva. Sa 17 se vratila iz Švajcarske u London, gde je upisala kurs naprednog kuvanja. U Londonu radi razne poslove - kao medicinska sestra, instruktorka plesa, asistentkinja u vrtiću i dadilja. Iz pozicije dadilje otići će pravo na dvor. S 19 godina na golf-turniru njen stari, površni poznanik, princ Čarls, kog je upoznala 1977. (Dajanina porodica je u sedam naraštaja bila bliska s kraljevskim dvorom), poziva je na jedrenje na kraljevski brod Britannia. Potom je zove u škotski dvorac Balmoral, odmaralište kraljevske porodice, u kućnu atmosferu. Ti romantični izleti će joj promeniti život.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia

Od dadilje do princeze

Dajana uskoro počinje da živi naizgled glamurozni život svetske džet-set zvezde, a zapravo tužan život nesrećne supruge i još nesrećnije ljubavnice. Izgleda da je Čarls, koji nekoliko godina nije pokazivao veće interesovanje za Dajanu, u ovom slučaju bio proračunat.

Princ od Velsa je već bio u tridesetim i bio je pod imperativom ženidbe. Kraljevska porodica je morala da dobije naslednika. Čarls je od ranije bio u vezi s Kamilom Parker Bouls, "konjoglavom Kamilom", kako ju je pogrdno titulirao deo javnosti, ali Kamila, kao katolkinja, nije bila podobna za kraljevsku kuću, pa je mlada Dajana, koja je s kraljevskom porodicom bila povezana generacijskim vezama, došla kao zgodna zamena. Majka je Čarlsu postavila jedan jedini, ali važan uslov: njegova supruga je morala da bude protestantkinja. Bio bi plus ako ima plavu krv, a još bolje ako je devica, ali nije neophodno. Mlada londonska dadilja ispunjavala je, međutim, sve te uslove.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

I Dajana je u brak ušla s nekom računicom, podjednako pogrešnom. Znala je Dajana za Kamilu pre venčanja, te je htela da raskine veridbu, ali se ipak predomislila. Navodno je pristala na brak zato što je videla koliko se Engleska raduje kraljevskom venčanju. Moguće je razumeti je - ko bi se odupro takvom izazovu?

Bajkovito venčanje pa prvi problemi

Kraljevska porodica ju je dobro primila. Venčali su se u julu 1981. Venčanje u katedrali Svetog Pavla je bilo spektakularno. Opisano kao "bajkovito", pratilo ga je 750 miliona televizijskih gledalaca širom sveta, a 600.000 ljudi direktno, na ulicama Londona. Dajana je na venčanju bila tako uzbuđena da je pogrešno izgovorila Čarlsovo puno ime i zaobišla neke obredne formule, pa je, recimo, izbacila zavet "poslušnosti supruge svom kralju", ali se sve završilo uspešno. Nakon toga je postala princeza od Velsa, postavši treća po rangu plemkinja u Britaniji. Već u novembru zvanično je objavljena njena trudnoća. Ipak, malo je nedostajalo da od nje ne bude ništa. Mediji su, bez dodatnih objašnjenja, objavili da je Dajana preživela pad niz stepenice Bakingemske palate!

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja kralja Čarlsa i princeze Dajane:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

Istina je bila strašna. Brak je već u drugoj godini njen život učinio nepodnošljivim. Dajana je tad prvi put htela da se ubije, ali fetus je ostao nepovređen. Čini se da je Dajana verovala da će Čarlsa odvojiti od Kamile, ali njena nada bila je uzaludna. Čarlsova ljubav prema Kamili, koja je počela ranih sedamdesetih, bila je tako jaka da mirne duše možemo da kažemo da je reč o čudu. Izdržala je iskušenje sedamdesetih, pa Čarlsov brak s Dajanom osamdesetih, pa prezir i osudu Engleske i sveta devedesetih i dvehiljaditih, da bi se na kraju sve završilo venčanjem 8. aprila 2005, a ljubav traje i danas. To je velika retkost na ovom svetu, ali se uklapa u tradiciju šašavih i jakih ljubavi engleskih prinčeva. Nije li Edvard VII abdicirao zbog Volis Simpson, građanke, moralno posrnule žene, ne samo po kriterijumima puritanske Engleske, žene iz naroda koju je cela Britanija prezirala?!

Foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čarls nije morao da abdicira. Ipak, u braku su svi oko njih - uključujući i Dajanu - znali za Kamilu. Ceo dvor. Dajana će kasnije, pokušavajući da reaguje s humorom, reći: "Bila je velika gužva u našem braku, bilo nas je troje", ali zbog te gužve je pokušala da se ubije. Nije joj uspelo. Zahvaljujući tome, Engleska danas ima naslednika krune, kad Čarls ode. Dajana je 21. juna 1982. rodila prvog sina i naslednika, Vilijama Artura Filipa Luija.

Kamila je ostala u njihovom braku

- Toliko je bilo boli u meni da sam želela da se povredim. Nameravala sam da nastavim život kao supruga, majka i princeza, ali nisam volela sebe i nisam mogla da se izborim s pritiskom. Zato sam povredila ruke i noge - rekla je svojevremeno u intervjuu. Drugog sina, Henrija Čarlsa Alberta Dejvida, rodila je 15. septembra 1984. Svojoj deci Dajana je pružila normalno detinjstvo. Vodila ih je u Disney World i McDonald's. Trudila se da odrastaju poput običnih Engleza, koliko je to moguće. Kasnije su krenule glasine da Hari nije Čarlsov sin nego dete Džejmsa Hjuita, ali ta teorija je uverljivo opovrgnuta. Rođenje drugog sina bio je pokušaj spasavanja braka. Međutim, Dajana je tad otkrila da pati od bulimije koja ju je, kako je kasnije shvatila, pratila još od veridbe. Uzrok bulimije, otkrila je, bio je Čarls, koji ju je opterećivao tvrdnjama da se veoma ugojila.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja kralja Čarlsa i Kamile Parker Bouls:

1/5 Vidi galeriju Čarls i Kamila venčali su se 9. aprila 2005. godine u Vindzoru. Foto: PA / PA Images / Profimedia, PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Razlika u godinama, temperamentima, karakterima i Čarlsova paralelna veza s Kamilom brak su pretvorili u strašnu muku. Prvu bračnu noć proveli su u dvorcu lorda Mauntbatena, u Broadlendsu, na istom mestu gde su kraljica Elizabeta i princ Filip proveli prvu bračnu noć. Na brodu Britannia mladenci su, kako svedoče članovi posade, tokom medenog meseca bili u strasnoj ljubavi. Međutim, oni nisu videli drugu stranu veze.

Brak bez ljubavi

- Tokom veridbe reporter nas je pitao da li smo zaljubljeni. Ja sam odgovorila: "Naravno", a Čarls je dodao: "Šta god značila zaljubljenost". To me je potpuno uništilo - priznala je. Dajana i Čarls videli su se - kažu biografi - samo trinaest puta pre braka. U braku su intimnosti postale još ređe nego pre. Međutim, viđanja Čarlsa i Kamile bila su sve češća.

princeza Dajana, princ Hari, princ Vilijam Foto: Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Pre nego što smo se venčali, viđao se s gospođom tri puta nedeljno - izjavila je Dajana. Od rođenja Harija lejdi Dajana i princ Čarls više nisu delili postelju, a njihov seksualni život bio je ograničen.

- Čarls mi nikad nije prvi prilazio. To se dešavalo otprilike jedanput u tri nedelje, tako da mi je sve to sličilo kao na neku unapred utvrđenu šemu. Nakon rođenja Harija punih sedam godina nismo spavali zajedno - rekla je princeza.

Još jedanput je htela da se ubije 1986. godine. Zbog Čarlsove veze s Kamilom lično je zatražila pomoć od kraljice. Navodno je, sva uplakana, tek što je odustala od ideje da prereže sebi vene, zamolila kraljicu za podršku. Međutim, kraljica je rekla: "Ne znam šta bi trebalo da uradim". Čarlsu je, s druge strane, jako smetalo to što je njegova izabranica postala miljenica medija i opsesivna meta paparaca.

U galeriji pogledajte porodične fotografije princeze Dajane i kralja Čarlsa sa sinovima Vilijamom i Harijem:

1/10 Vidi galeriju Princeza Dajana sa prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia, © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Od nesrećne princeze do "kraljice srca"

Izlaz je, delom, našla u humanitarnom radu. Dajana je počela da se kreće među teškim bolesnicima, ljudima zaraženim sidom, počela je da se bavi razminiranjem, skupljanjem humanitarne pomoći. Svet je bio oduševljen. Tako je stekla nadimak "kraljica srca".Za dobrotvorne svrhe prodala je čak 79 haljina iz svog ormara. Često se družila s obolelima od side, te im pružala javnu podršku. Otvorila je i prihvatilište za mlade zaražene HIV-om. Pomagala je izbeglicama, zatvorenicima, žrtvama rata, beskućnicima i zavisnicima.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane u humanitarnoj poseti Bosni i Hercegovini:

1/4 Vidi galeriju Princeza Dajana u humanitarnoj poseti Bosni Foto: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia, STEFAN ROUSSEAU / AFP / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon razvoda postala je aktivna članica organizacije Crveni krst i veoma se angažovala na razminiranju. Jedna je od prvih slavnih ličnosti koje su, u vreme panike zbog side, tad nove bolesti, sela s bolesnikom i držala ga za ruku. Rekla je da se najviše divi Margaret Tačer i Madoni zbog njihovog uspeha i Majci Terezi zbog njene posvećenosti humanitarnom radu. U jednoj akciji deminiranja posetila je i Bosnu i Hercegovinu, a kroz minsko polje u Angoli je hodala, što je sablaznilo konzervativce u Engleskoj. Nakon njene smrti njena organizacija je dobila Nobelovu nagradu.

- Volela bih da budem kraljica ljudskih srca, u ljudskim srcima - rekla je u intervjuu za BBC. A onda dodala reči koje su zazvučale proročanski.

Foto: Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia

- Ali ne vidim sebe kao kraljicu ove zemlje. Mislim da mnogo ljudi ne bi želelo da budem kraljica. Kad kažem "mnogo ljudi", mislim na okruženje u kom sam se udala. Jer oni su odlučili da sam nebitna - objasnila je, te dodala da je na dvoru ne vole jer stvari radi drugačije.

- Ne poštujem pravila. Vodi me srce, a ne glava, iako mi je to stvorilo probleme u onome što radim. Razumem to. Ali neko mora da izađe i kaže da voli narod, mora to da mu pokaže. Vide me kao nekakvu pretnju. Ovde sam da radim dobre stvari. Nisam uništitelj. Svaka jaka žena u istoriji morala je da ide sličnim putem. Mislim da je snaga ta koja stvara zabunu i strah. No neki se pitaju: "Zašto je ona jaka? Odakle joj to? Gde će to upotrebiti? Zašto je javnost i dalje podržava?".

Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Oboje su tražili ljubav drugde

Brak više ništa nije moglo da spasi. To je bila javna tajna. Mediji su, kad je kriza postala javna, počeli da krive Čarlsa, dok su prinčevi prijatelji krivili Dajanu - tvrdili su da je mentalno labilna, problematična i neizdržljiva.Znalo se da pati od depresije i bulimije. Mnogo toga što se tad događalo ispod površine otkriveno je godinama kasnije, a neke spoznaje još šokiraju javnost. S vremenom je postalo jasno da je Dajana, ne mogavši da odvrati Čarlsa od Kamile, i sama počela da tražitljubav van braka. Prvi njen ljubavnik, kaže deo biografa, bio je telohranitelj Beri Manaki, s kojim je, navodno, bila od 1985. Dve godine nakon početka afere Manaki je poginuo na motoru. Okolnosti njegove smrti nikad nisu razjašnjene. Drugi kažu da je Dajana prvo posegnula za instruktorom jahanja, Džejmsom Hjuitom. Vezu s njim potvrdila je lično, na BBC-ju, godinu dana nakon što je Čarls priznao vezu s Kamilom. Snimci telefonskog razgovora iz 1989. godine s prodavcem automobila Džejmsom Gilbijem izazvali su veliki skandal. Nakon toga mediji joj pripisuju masu ljubavnika i teško je ustanoviti šta je istina, a šta ne, ako je to uopšte više važno.

Džejms Hjuit, jedan od emotivnih partnera princeze Dajane, za koga su tvrdili da je otac princa Harija Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brak su Dajana i Čarls poslednji put pokušali da spasu 1992, ali više nije bilo šansi. Te godine su počeli da žive razdvojeno. U decembru 1995. kraljica Elizabeta II je zatražila od Čarlsa i Dajane da se razvedu. Razveli su se 28. avgusta 1996. Dajana je primila 17,000.000 funti, uz akt kojim joj se zabranjuje objava činjenica o razvodu. Oduzeto joj je pravo oslovljavanja s Vaše kraljevsko visočanstvo. Kraljica je, međutim, nastavila da priznaje Dajanu kao člana kraljevske porodice. Biografi navode zanimljivu činjenicu: kraljica, kažu, nije kaznila ni Čarlsa ni Dajanu, iako je u Engleskoj preljuba sa ženom kralja ili prestolonaslednika smatrana veleizdajom koja se kažnjavala smrću, i to još od 1351.

Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razvod joj oduzeo titulu, ali ne i status ikone

Dajana je na polo meču 1986. upoznala Dodija Al Fajeda, sina milijardera Mohameda Al Fajeda i vlasnika Harrod'sa, čoveka koji će se u njenom životu pokazati kobnim. Međutim, vezu su otpočeli tek deset godina kasnije. Izlet u Pariz bio je fatalan.U nedelju, 31. avgusta 1997, pola sata posle ponoći, Dodi i Dajana su nakon večere u hotelu Ritz krenuli u grad. Uzeli su hotelski Mercedes i vozača. Automobil je pod nerazjašnjenim okolnostima naleteo na zid tunela Alma uz reku Senu. Vozač Henri Pol i Dodi Al Fajed poginuli su na licu mesta.Dajana je podlegla povredama četiri sata kasnije u bolnici. Lekar je u četiri ujutro objavio da je Dajana umrla usled posledica unutrašnjeg krvarenja prouzrokovanog teškim povredama grudnog koša, pluća i glave...

Foto: LAZIC / Sipa Press / Profimedia

O uzrocima smrti postoji više teorija.Jedna za nesreću krivi paparace koji su pratili automobil. Druga polazi od pretpostavke da je vozač bio pijan. Treći veruju da je nesreću inscenirala britanska tajna služba, koja nije htela da dozvoli da očuh naslednika britanske krune bude musliman. Navodno se na mestu nesreće pojavio i tajanstveni beli Fiat Uno koji je navodno pri prolasku kroz tunel zakačio Mercedes i pobegao s mesta nesreće. Nikad nije dokazano ni da je Dajana bila trudna, što su tvrdili ljudi iz Al Fajedove blizine. Pod znak pitanja je dovedena i veza s Dodijem. Dajanin batler i prijatelj Pol Barel u knjizi "The Way We Are" tvrdi da je Dodi Al Fajed Dajani bio manje važan nego što se misli:

"Prava ljubav njenog život, njena srodna duša, bio je kardiokirurg Hasnat Kan. Upoznala ga je u poseti poznaniku u londonskoj bolnici Royal Brompton. Vrata lifta su se zatvarala i neko ih je omeo, tad je ugledala Kana i rekla da je on 'taj'...".

Hasant Kan, čovek koji je navodno bio srodna duša princeze Dajane Foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza koju Britanci nisu zaboravili

Barel je od Dajane nekoliko meseci pre nesreće navodno primio pismo u kom je Dajana napisala da joj je život ugrožen, te da osoba XY - čiji je identitet ostao nepoznat - planira da je likvidira tako što će izazvati saobraćajnu nesreću u kojoj će stradati. U pismu je i datum smrti. Kako god bilo, engleski sud je doneo odluku prema kojoj je do nesreće došlo slučajno. Kad je poginula, pola sveta je plakalo, a ispred Bakingemske palače postavljene su tone cveća. U filmu "Amelie" glavnoj junakinji na vest s radija - "Poginula je princeza Dajana", sve ispada iz ruku.

U galeriji pogledajte fotografije s mesta nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Tako je, otprilike, osećao i mislio značajan deo planete. Ispred Vestminsterske katedrale okupilo se više od milion ljudi. Sahranu je direktno pratilo više od 2,5 milijarde ljudi u 180 zemalja. Bila je jedna od nas. Iako je bila deo britanske kraljevske porodice, najprestižnije dinastije na svetu, s njom su mogli da se identifikuju svi. Bila je žena velike emocije. Videlo se da ne pripada uštogljenom dvoru. Dajanu su mogli da vole bez ljubomore, da joj se dive bez zavisti, da je obožavaju bez rezerve.

To sa starom kraljicom, Čarlsom i drugima iz stare dinastije Vindsora baš ne ide tako lako. Toni Bler ju je prozvao "narodnom princezom", a toga u Britaniji baš i nije bilo u izobilju. Neki su predlagali da je proglase sveticom. Imala je topao osmeh, koji je katkad mamio sažaljenje. Kao i mnoge slavne žene 20. veka, Dajana je bila glamurozna ikona samo u medijskim prikazima, izvan toga bila je nesrećnica, koja bi možda mnogo bolje prošla da nije uspela ono o čemu milioni devojaka samo sanjaju, da uđu u britansku kraljevsku kuću...

Video: Princ Čarls i princeza Dajana