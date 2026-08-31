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Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih osoba hrvatske televizije, preminula je u 87. godini. Urličić je tokom više od četiri decenije duge televizijske karijere ostavila dubok trag na jugoslovenskoj televizijskoj sceni. Bila je dugogodišnja glavna urednica Zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije, a upravo se uz njeno ime vežu neki od najvažnijih projekata hrvatskog televizijskog programa.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima "Dora“, hrvatski izbor za pesmu Evrovizije, kom je upravo Ksenija Urličić dala ime. Zbog svog snažnog profesionalnog karaktera i autoriteta u televizijskim krugovima dobila je nadimak "Čelična lejdi“.

Ksenija Urličić Foto: Printscreen/ YouTube/ Ante Gelo

Tokom karijere osmislila je i vodila brojne televizijske projekte, među kojima su "Sedma noć“, "Kruške i jabuke“ i "Treća sreća“. U penziju je otišla 2001. godine, nakon više od četiri decenije rada u medijima.

Poslednjih godina je živela povučenije, okružena porodicom. Ipak, javnost je povremeno podsećala na svoj ogroman doprinos televiziji, posebno kada je reč o "Dori" i izboru predstavnika Hrvatske na Evroviziji.

(Kurir.rs/ Dnevno.hr)

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