Bruklin ne planira da se pomiri

Bruklin ne planira da se pomiri

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Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc podelili su novu fotografiju iz kreveta, a prizor na njoj govori mnogo više od obične letnje objave na Instagramu. Na fotografiji Bruklin pravi selfi dok se pretvara da spava, dok Nikola leži preko njegovih grudi, a njihova dva psa uživaju pored njih.

Naslednik Bekamovih na ovaj način nije skrivao koliko su on i Nikola bliski, a fotografije ostavljaju utisak mirnog, intimnog porodičnog trenutka koji provode daleko od medijske pažnje i porodičnih nesuglasica.

1/3 Vidi galeriju Bruklin Bekam Foto: Printscreen/Instagram/brooklynpeltzbeckham

Bruklin je podelio i nekoliko fotografija na kojima sam uživa u društvu njihovih pasa, a čini se da mu upravo supruga i život koji su zajedno izgradili predstavljaju svojevrsno utočište u periodu kada su odnosi sa njegovom porodicom ozbiljno narušeni.

Dok Bruklin uživa sa Nikolom, Bekamovi plove Mediteranom

U isto vreme, ostatak porodice Bekam leto provodi u potpuno drugačijem ambijentu.

Dejvid Bekam trenutno uživa na luksuznoj jahti "Seven", zajedno sa Viktorijom i njihovom decom - Romeom, Kruzom i Harper. Porodici se na odmoru pridružuju i njihovi bliski ljudi, pa su tako zabeleženi i zajednički trenuci sa Romeovom devojkom Kim Turnbul, kao i Dejvidovom majkom Sandrom.

Jedan od trenutaka koji je Dejvid posebno izdvojio jeste porodična večera na Amalfi obali, koju je opisao kao "savršenu porodičnu večeru".

Savršena porodična večera Foto: printscreen/instagram/davidbeckham

Na njegovom profilu našle su se i fotografije iz Portofina, a upravo jedna od njih nosi posebno emotivnu poruku.

Dejvid je objavio snimak Viktorije kako ulazi u hotel, uz podsećanje da su upravo na tom mestu bili pre 29 godina, u periodu kada su tek počinjali svoju ljubavnu priču.

"Pre 29 godina došli smo u Portofino, u ovaj hotel, pre nego što je iko znao da se zabavljamo, a evo nas ponovo", napisao je Dejvid.

Objavio je i nekoliko romantičnih fotografija sa Viktorijom, kao i trenutke sa decom.

Bruklin i porodica sve udaljeniji

Ipak, iza savršenih fotografija sa odmora krije se jedan od najpoznatijih porodičnih sukoba u svetu slavnih

Bruklin se već neko vreme nalazi u ozbiljno narušenim odnosima sa roditeljima, a situacija je kulminirala početkom godine kada je javno govorio o porodičnom konfliktu.

Najstariji sin Bekamovih tada je putem Instagrama poručio da ne želi pomirenje sa svojom porodicom i optužio roditelje da pokušavaju da utiču na njegov odnos sa Nikolom i da su želeli da naruše njihov brak.

1/6 Vidi galeriju Bekamovi na odmoru Foto: printscreen/instagram/davidbeckham

"Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom", napisao je tada Bruklin, dodajući da prvi put u životu pokušava da se zauzme za sebe.

Posebno je teško odjeknula njegova tvrdnja da su njegovi roditelji godinama kontrolisali način na koji se u javnosti predstavlja njihova porodica.

Njegov odnos sa roditeljima dodatno je dospeo u fokus javnosti tokom leta, kada je Bruklin za dlaku izbegao potencijalno neprijatan susret sa porodicom tokom njihovog boravka na jugu Francuske.

I dok se ostatak Bekamovih i dalje fotografiše zajedno, putuje i deli porodične trenutke, Bruklin i Nikola očigledno grade svoj mali svet.

Njihova nova fotografija iz kreveta možda je samo još jedan Instagram trenutak, ali u kontekstu svega što se poslednjih meseci dešavalo, mnogi će je videti i kao jasnu poruku: Bruklin je izabrao život koji gradi sa Nikolom - čak i ako to znači još veću udaljenost od porodice u kojoj je odrastao.

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: