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Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc podelili su novu fotografiju iz kreveta, a prizor na njoj govori mnogo više od obične letnje objave na Instagramu. Na fotografiji Bruklin pravi selfi dok se pretvara da spava, dok Nikola leži preko njegovih grudi, a njihova dva psa uživaju pored njih.

Naslednik Bekamovih na ovaj način nije skrivao koliko su on i Nikola bliski, a fotografije ostavljaju utisak mirnog, intimnog porodičnog trenutka koji provode daleko od medijske pažnje i porodičnih nesuglasica.

Bruklin Bekam Foto: Printscreen/Instagram/brooklynpeltzbeckham

Bruklin je podelio i nekoliko fotografija na kojima sam uživa u društvu njihovih pasa, a čini se da mu upravo supruga i život koji su zajedno izgradili predstavljaju svojevrsno utočište u periodu kada su odnosi sa njegovom porodicom ozbiljno narušeni.

Dok Bruklin uživa sa Nikolom, Bekamovi plove Mediteranom

U isto vreme, ostatak porodice Bekam leto provodi u potpuno drugačijem ambijentu.

Dejvid Bekam trenutno uživa na luksuznoj jahti "Seven", zajedno sa Viktorijom i njihovom decom - Romeom, Kruzom i Harper. Porodici se na odmoru pridružuju i njihovi bliski ljudi, pa su tako zabeleženi i zajednički trenuci sa Romeovom devojkom Kim Turnbul, kao i Dejvidovom majkom Sandrom.

Jedan od trenutaka koji je Dejvid posebno izdvojio jeste porodična večera na Amalfi obali, koju je opisao kao "savršenu porodičnu večeru".

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam
Savršena porodična večera Foto: printscreen/instagram/davidbeckham

Na njegovom profilu našle su se i fotografije iz Portofina, a upravo jedna od njih nosi posebno emotivnu poruku.

Dejvid je objavio snimak Viktorije kako ulazi u hotel, uz podsećanje da su upravo na tom mestu bili pre 29 godina, u periodu kada su tek počinjali svoju ljubavnu priču.

"Pre 29 godina došli smo u Portofino, u ovaj hotel, pre nego što je iko znao da se zabavljamo, a evo nas ponovo", napisao je Dejvid.

Objavio je i nekoliko romantičnih fotografija sa Viktorijom, kao i trenutke sa decom.

Bruklin i porodica sve udaljeniji
Ipak, iza savršenih fotografija sa odmora krije se jedan od najpoznatijih porodičnih sukoba u svetu slavnih

Bruklin se već neko vreme nalazi u ozbiljno narušenim odnosima sa roditeljima, a situacija je kulminirala početkom godine kada je javno govorio o porodičnom konfliktu.

Najstariji sin Bekamovih tada je putem Instagrama poručio da ne želi pomirenje sa svojom porodicom i optužio roditelje da pokušavaju da utiču na njegov odnos sa Nikolom i da su želeli da naruše njihov brak.

Bekamovi na odmoru Foto: printscreen/instagram/davidbeckham

"Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom", napisao je tada Bruklin, dodajući da prvi put u životu pokušava da se zauzme za sebe.

Posebno je teško odjeknula njegova tvrdnja da su njegovi roditelji godinama kontrolisali način na koji se u javnosti predstavlja njihova porodica.

Njegov odnos sa roditeljima dodatno je dospeo u fokus javnosti tokom leta, kada je Bruklin za dlaku izbegao potencijalno neprijatan susret sa porodicom tokom njihovog boravka na jugu Francuske.

I dok se ostatak Bekamovih i dalje fotografiše zajedno, putuje i deli porodične trenutke, Bruklin i Nikola očigledno grade svoj mali svet.

Njihova nova fotografija iz kreveta možda je samo još jedan Instagram trenutak, ali u kontekstu svega što se poslednjih meseci dešavalo, mnogi će je videti i kao jasnu poruku: Bruklin je izabrao život koji gradi sa Nikolom - čak i ako to znači još veću udaljenost od porodice u kojoj je odrastao.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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Bruklin Bekam i Nikola Pelc na večeri.jpg

 VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: 

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Dejvid Bekam pokazao baštu Izvor: Instagram/__beckham75__