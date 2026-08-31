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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Humašah je posetila svoju majku u Devojačkoj kuli Foto: Promo

Sadržaj 46. epizode

Sultanija Humašah stiže u prestonicu, a njen dolazak izaziva veliko uzbuđenje kod Bulbul-age. Kao najstarija kćerka sultanije Safije, ona se vraća nakon mnogo godina provedenih u Egiptu i odmah pokazuje da je dobro upućena u dešavanja u prestonici. Humašah se susreće sa sultanom Ahmedom, Handan i ostalim članovima dinastije, a posebno je zanima sultanija Kosem, o kojoj je mnogo slušala.

Derviš-paša je sumnjičav zbog čestih Koseminih poseta Zulfikaru, pa između njih dvoje dolazi do oštrih reči. U međuvremenu, Kosem se suočava sa Handaninim besom zbog toga što je pomogla Halime da viđa princa Mustafu, uprkos sultanovoj naredbi. Halime želi da nastavi da viđa sina i ostane na dvoru, pa Kosem otkriva opasnu tajnu. U međuvremenu, Kosem posećuje sultaniju Humašah i shvata da je dobila novu opasnu protivnicu.

Kosem je smislila plan za koji joj treba pomoć Hadži-age Foto: Promo

Humašah se posle dozvole sultana susreće sa svojom majkom Safije u Devojačkoj kuli. Imaju razgovor o bolnoj prošlosti i svemu što je porodica preživela. Iako je svesna majčinih postupaka i priznaje da joj je mnogo puta zabola nož u leđa, ne može da zaboravi da joj je Safije ipak majka. Istovremeno, Iskender ponovo pokušava da sazna poreklo svoje porodice, a talismanska košulja koju nosi sa sobom mogla bi da bude ključ do njegove prošlosti.

Posle pretnji sultanije Handan, Kosem odlučuje da se obrati Hadži-agi i postavi mu pitanje koje je najmanje očekivao. Iznela je i tešku optužbu - da je upravo Derviš-paša ubio pokojnog sultana. Kako bi otkrila pravu istinu, smislila je plan u kom joj treba pomoć Hadži-age, a on je prinuđen da joj pomogne da bi zaštitio majku sultaniju.

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