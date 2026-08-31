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Porodične kuće često su mnogo više od zidova, krova i nekoliko prostorija u kojima se nekada živelo. U njima ostaju tragovi generacija, uspomene na detinjstvo, priče koje se prenose s kolena na koleno i ona posebna vrsta sentimentalne vrednosti koju je gotovo nemoguće izmeriti novcem. Upravo takvu kuću, koju je njen deda svojevremeno sagradio za porodicu, pokazala je glumica Iskra Brajović, ćerka proslavljenog glumca Voje Brajovića.

Glumica Iskra Brajović sa sinom Aronom Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija imanja koje danas, kako je otkrila, gotovo jedina posećuje i održava koliko joj mogućnosti dozvoljavaju. Na prvoj fotografiji vidi se kuća okružena zelenilom, a uz nju je Iskra podsetila na njenu porodičnu istoriju.

– Jednom je moj deda sagradio kuću za moju babu i njihovu decu... – napisala je.

Iza prizora koji na prvi pogled deluje mirno i gotovo idilično, međutim, krije se sasvim drugačija slika. Godine bez ozbiljnijeg održavanja učinile su svoje, pa je u jednom delu kuće došlo do urušavanja plafona, dok su komadi maltera, šut i vlaga završili preko kreveta u prostoriji.

Kuća puna uspomena polako propada

Pogledajte u galeriji fotografije porodičnog doma koji se urušava:

1/4 Vidi galeriju Iskra Brajović sređuje porodičnu kuću i imanje koje je nasledila od dede Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

Iskra nije pokušavala da ulepša situaciju niti da sakrije koliko je teško održavati staru kuću kada se sve obaveze i troškovi svedu na jednu osobu. Uz fotografiju oštećene prostorije otvoreno je napisala da, zbog svakodnevnih obaveza i ograničenih finansijskih mogućnosti, nije u stanju da u svakom trenutku uradi sve što bi želela.

– Kao jedina iz porodice koja posećuje kuću, a uz sve obaveze i nedovoljno prihoda, desi se i ovakva stvar... – napisala je Iskra.

Ipak, ono što je njenu objavu učinilo posebno emotivnom nije samo prizor urušenog plafona, već činjenica da glumica, uprkos svemu, ne želi da digne ruke od kuće koja za nju očigledno predstavlja mnogo više od obične nekretnine.

Iskra Brajović, ćerka je glumačke legende Voje Brajovića Foto: Privatna Arhiva

Umesto odustajanja, pokazala je kako sama uzima trimer i sređuje zaraslo dvorište, pokušavajući da imanju vrati makar deo nekadašnjeg izgleda. Bez velike priče i patetike, pokazala je da joj nije teško da zasuka rukave i fizički radi kada je reč o mestu koje čuva porodične uspomene.

– I onda me čini radosnom da sredim kuću koliko mi mogućnosti dozvole. Jer neke stvari nemaju cenu – poručila je.

Video: Govor Iskre Brajović na komemoraciji Dejanu Matiću Mati