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Približava se 1. septembar, dan kada će neki mališani prvi put staviti teški ranac na leđa i uzbuđeno gledati nove drugare i učiteljicu, ali i dan kada će oni stariji i iskusniji učenici prevrtati očima priželjkujući da je već jun 2027. godine.

Prevrtanje očima nije rezervisano samo za đake, roditelji su takođe svesni da neće uspeti da ih iz prve probude da ne zakasne na prvi čas, ali i da će im 15 minuta pre početka tog časa, njihovi najmiliji reći da su zaboravili da kupe šestar i da ne znaju gde su ostavili kesu za likovno.

Za sve ove momente koji su posebna vrsta "preživljavanja", donosimo vam par smešnih, i pre svega, utešnih serija, koje će vam pokazati da "niste jedini".

"Workin' Moms"

Serija prati četiri majke koje se vraćaju na posao nakon porodiljskog i pokušavaju da balansiraju karijeru, brak i decu. Jasno vam je da prikazuje haos roditeljstva i osećaj krivice.

"The Letdown"

Iako se bavi majkom sa bebom, humor je toliko univerzalan za svaku fazu roditeljstva. Kada vidite glavnu junakinju kako pokušava da preživi neispavanost i pasivno-agresivne savete drugih roditelja, vaše sutrašnje buđenje za školu će delovati kao šetnja po parku

"The Babysitters Club"

Junakinje filma vode uspešan biznis čuvanja dece sa fiksnim telefonom. Gledanje njihove organizovanosti će vas ili inspirisati ili naterati da ugasite telefon.

"Dead to Me"

Dead to me je mračna komedija misterija, ali dinamika dve glavne junakinje koje se upoznaju u grupi za podršku je neprocenjiva. Savršeno za gledanje kada vas iznervira "savršena mama" iz školskog saveta roditelja.

"Derry Girls"

Ako vam deca prevrću očima jer ste im kupili pogrešnu majicu, pustite ovu seriju - u njoj ćete videti petoro srednjoškolaca u Severnoj Irskoj devedesetih kako upadaju u političke incidente i dovode roditelje i časne sestre do bezumlja i shvatićete da su vaša deca predivna.

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