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Prošlo je 29 godina, a fotografije iz Pariza, more cveća pred Kensingtonskom palatom i dvojica dečaka koji hodaju iza majčinog kovčega i dalje pripadaju kolektivnom sećanju čitave jedne generacije. Princeza Dajana poginula je 31. avgusta 1997. godine, nakon saobraćajne nesreće u tunelu Pont de l'Alma, a vest o njenoj smrti za nekoliko sati obišla je svet i izazvala izliv tuge kakav britanska monarhija do tada gotovo da nije poznavala.

Pogledajte u galeriji fotografije saobraćajne nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Dajana je tada imala samo 36 godina. Iza nje su ostali princ Vilijam, tada petnaestogodišnjak, i Hari, koji je imao 12 godina, dok bi sama princeza 1. jula ove godine proslavila 65. rođendan. Upravo zbog toga, gotovo tri decenije kasnije, uz sećanje na njen život neizbežno dolazi i pitanje na koje nikada nećemo dobiti pravi odgovor – kako bi danas izgledala žena koja je još za života uspela da promeni način na koji svet posmatra britansku kraljevsku porodicu?

Kraljica se poklonila ženi koja više nije bila deo dvora

Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Dajanina smrt pogodila je daleko više ljudi nego što je moglo da se objasni njenom nekadašnjom kraljevskom titulom. Ispred palata danima su ostavljani buketi, pisma i fotografije, a njenoj sahrani 6. septembra prethodila je atmosfera gotovo nacionalne žalosti.

Jedan od prizora koji je ostao simbol tog vremena bio je trenutak kada je kraljica Elizabeta Druga spustila glavu dok je Dajanin kovčeg prolazio pored Bakingemske palate. Za monarha, koji se tradicionalno ne klanja drugima, taj gest imao je posebnu težinu.

Da je danas živa, ne bi bila kraljica

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia

Dajana i tadašnji princ Čarls zvanično su se razveli 28. avgusta 1996. godine, gotovo tačno godinu dana pre njene smrti. Sporazumom je ostala Dajana, princeza od Velsa, ali je izgubila pravo da koristi oslovljavanje „Njeno kraljevsko visočanstvo“. Zvanična stranica britanske kraljevske porodice potvrđuje da su se kraljica, Čarls i Dajana saglasili upravo sa takvim rešenjem.

Zbog toga postoji jedna stvar oko koje nema mnogo prostora za nagađanje: čak i da je preživela i danas bila živa, Čarlsovim stupanjem na presto ne bi postala kraljica. Njihov brak već je bio završen, pa njegov dolazak na presto 2022. godine ne bi promenio njen bračni status.

Foto: PA / PA Images / Profimedia

Njena smrt nije predstavljala pravnu prepreku braku kralja Čarlsa i kraljice Kamile, pa nema osnova da se tvrdi da se venčanje 2005. godine ne bi dogodilo. Da se nije ponovo udala, mogla je da nastavi da bude poznata kao Dajana, princeza od Velsa, što nije isto što i današnja titula Ketrin – princeza od Velsa, koju nosi kao supruga sadašnjeg princa od Velsa, Vilijama. Da se Dajana ponovo udala, situacija bi bila drugačija i izgubila bi pravo na stil koji je zadržala nakon razvoda.

Poslednje godine pokazale su u kom pravcu je želela da ide

Upravo zbog toga možda je zanimljivije razmišljati o tome čime bi se Dajana danas bavila nego zamišljati kakvu bi frizuru ili garderobu nosila sa 65 godina.

U poslednjoj godini života bila je izuzetno posvećena kampanji protiv nagaznih mina, zbog koje je putovala u Angolu i Bosnu i Hercegovinu. Bavila se pitanjima HIV-a i side u vreme kada je strah od obolelih još bio ogroman, podržavala beskućnike, bolesnu decu i brojne humanitarne organizacije, a upravo je neposrednim kontaktom sa ljudima rušila barijere koje su se od članova kraljevske porodice tradicionalno očekivale.

Svega nekoliko meseci pre smrti počela je i da se oslobađa velikog dela garderobe povezane sa kraljevskim životom. U junu 1997. organizovana je prodaja njenih čuvenih haljina, a prihod je namenjen u dobrotvorne svrhe. Bio je to gotovo simboličan potez žene koja je iza sebe ostavljala jedan život i pokušavala da ustanovi kakav će biti sledeći.

Kako bi Dajana izgledala sa 65 godina?

Savremena veštačka inteligencija danas može da napravi fotografiju Dajane sa sedom kosom, nekoliko bora više i licem žene u srednjim šezdesetim, ali to ostaje samo vizuelna pretpostavka. Mnogo je teže zamisliti kakva bi ona zaista bila posle gotovo tri decenije života koji nikada nije dobila.

Da li bi se ponovo udala, gde bi živela, kakav bi odnos imala sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, kako bi se postavila prema razdoru između Vilijama i Harija i kakva bi baka bila njihovoj deci – sve su to pitanja na koja je nemoguće dati odgovor.

Video: Kejt Midlton pre udaje za princa Vilijama