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Bruklin Bekam očigledno više ne mora ni da napravi ozbiljan kulinarski gaf da bi se o njegovom kuvanju povela rasprava na društvenim mrežama. Dovoljno je da uključi kameru, stane za šporet i neki sastojak pripremi drugačije nego što bi to uradio prosečan gledalac, pa da komentari počnu da se nižu brže nego što jelo stigne do rerne.

Ovoga puta u centru pažnje našla se sasvim obična pastirska pita, odnosno britansko jelo od mlevenog mesa i pire-krompira. I dok bi se moglo očekivati da će raspravu izazvati začini, odnos mesa i krompira ili završni izgled jela, pratioci su se uhvatili za nešto mnogo jednostavnije – način na koji je Bruklin skuvao krompir.

Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Krompir nije oljuštio pre kuvanja

Umesto da ga najpre oljušti, iseče i potom stavi u vodu, Bruklin je krompir skuvao u ljusci, a tek kada je omekšao počeo je da ga čisti i priprema za pire.

Za jedne je to bio sasvim normalan potez, dok su drugi gotovo odmah zaključili da je napravio nepotrebnu komplikaciju od najjednostavnijeg dela recepta.

– Zašto prvo ne oljuštiš krompir? – pitao ga je jedan od pratilaca, dok se drugi nadovezao gotovo istim pitanjem.

Bilo je i onih koji nisu mogli da se načude postupku, iako su priznali da završno jelo izgleda sasvim dobro.

– Lepo izgleda i očigledno je da voli da kuva... ali ovo je najčudniji način pripreme krompira koji sam video? Pogotovo jer će se ionako zgnječiti u pire – glasio je jedan od komentara.

Međutim, Bruklin nije ostao bez odbrane. Deo publike podsetio je da se krompir vrlo često kuva upravo u ljusci, kao i da se ona posle kuvanja znatno lakše uklanja.

– Zato što je ovako lakše i brže – odgovorio je jedan pratilac.

Drugi su, pak, više pažnje posvetili količini negativnih komentara nego samom receptu.

Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

– Zašto su svi tako zlobni prema njemu? Čovek kuva jer to voli, a ne da bi udovoljio svima. Kome se ne sviđa, ne mora gledati – poručio je jedan korisnik.

Ni sama pita nije prošla bez zamerki

Krompir, međutim, nije bio jedini detalj koji je završio pod internet lupom.

Kada je Bruklin počeo da raspoređuje pire preko mesnog nadeva, deo krompira počeo je da tone, pa su se odmah pojavili saveti da je meso trebalo najpre ostaviti da se ohladi i malo stegne pre nego što se preko njega nanese završni sloj.

Drugim rečima, ono što je za Bruklina bio običan video u kojem pokazuje šta sprema za jelo, njegovi pratioci ponovo su pretvorili u svojevrsnu javnu proveru kulinarskog znanja.

On se, čini se, na takve reakcije već navikao.

– Očigledno nisam profesionalni kuvar, haha. Samo volim da kuvam i jedem. Hvala svima na lepim komentarima – napisao je odgovarajući na kritike.

Nije mu ovo prvi kulinarski „greh“

Bruklin Bekam indirektno uputio kritike ocu na račun Mundijala Foto: Printscreen/Instagram/brooklynpeltzbeckham

Internet već ima poprilično dugačak spisak Bruklinovih poteza iz kuhinje koji su izazvali komentare.

Kada je 2023. godine pripremao goveđe pečenje, pojedini pratioci tvrdili su da je meso ostavio gotovo sirovo. Kritikovan je i zbog pržene piletine, za koju je, prema komentarima gledalaca, koristio ogromnu količinu ulja od avokada, dok je pažnju izazvao i izbor testenine u jednom od njegovih recepata.

Posebna priča nastala je kada je pokazao kako testeninu kuva u morskoj vodi, što je ponovo bilo dovoljno da se na mrežama otvori rasprava o tome da li je reč o zanimljivom triku ili još jednom pokušaju da jednostavno jelo napravi komplikovanijim nego što jeste.

Bruklin, ipak, nastavlja da kuva.

Video: Paparaco Bruklin Bekam i Nikola Pelc