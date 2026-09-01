da li je ljubav jača od istine?

da li je ljubav jača od istine?

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Derviš i Handan odlučuju da ućutkaju svakoga ko zna njihovu tajnu Foto: Promo

Sadržaj 47. epizode

Iako između sultanije Safije i ćerke Humašah postoji duboka rana iz prošlosti, Humašah joj poručuje da je nikada nije mrzela i da, bez obzira na sve, neće pognuti glavu pred njenim neprijateljima. U međuvremenu, do Bulbul-age stiže vest koja bi mogla da promeni sudbinu dinastije - nestali princ je živ.

Dok se jedna velika tajna vraća u središte dvorskih sukoba, Hadži-aga odlučuje da pomogne Kosem u otkrivanju istine o ubistvu sultana Mehmeda III. Kosem odlučuje da suoči sultaniju Handan sa njenom navodnom vezom sa Dervišem, ali Handan odbija da prizna bilo šta, i povlači očajnički potez u strahu da će tajna biti okrivena, čime dodatno komplikuje situaciju.

Odnos Safije i Iskendera je sve bliži Foto: Promo

Hadži-aga upozorava Handan da će, ukoliko nastavi da štiti Derviš-pašu, i sama snositi posledice. Dok je život sultanije Kosem u opasnosti posle napada koji je doživela, sultan Ahmed saznaje da je ona u bolnici i zahteva objašnjenje od svoje majke, koja pokušava da odgovornost prebaci na nju. Ipak, sultan ne prihvata njeno objašnjenje bez sumnje i želi da čuje i drugu stranu priče.

Iskender ispunjava želju sultaniji Safije i između njih se razvija odnos, nesvesni da su majka i sin. U međuvremenu, Kosem postavlja Handan pred težak izbor: ako želi da sačuva sebe, moraće da žrtvuje Derviš-pašu i pred sultanom otkrije istinu o njegovoj ulozi u smrti sultana Mehmeda. Suočen sa sve većom opasnošću, Derviš odlučuje da preuzme odgovornost i prizna sve sultanu. Međutim, Handan ga zaustavlja, ali im ostaje samo jedan izlaz - da ućutkaju svakoga ko zna njihovu tajnu.

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