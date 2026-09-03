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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed se sprema za lov sa Dervišem i Iskenderom Foto: Promo

Sadržaj 49. epizode

Nakon što saznaje da je Kosem trudna, sultan Ahmed pronalazi utehu u lepoj vesti i trenutak mira. Odlučuje da posle saznanja da je Derviš-paša ubio njegovog oca ode u lov sa njim, gde im se pridružuje Iskender. Razgovor sa Dervišem vraća Ahmeda u prošlost i podseća ga na odluke njegovog oca, ali i na obećanje koje je sam sebi dao.

Dok se Ahmed priprema za važnu sednicu Divana, sve je jasnije da se sprema velika odluka. Crveni kaftan koji je naručio izaziva zabrinutost među onima koji poznaju dvorske običaje. Handan shvata da se Derviš-paša nalazi u velikoj opasnosti i pokušava da se izbori sa posledicama događaja koji su uzdrmali dvor.

Sultanija Handan je očajna zbog neizvesnosti oko Derviševe sudbine Foto: Promo

Istovremeno, do Humašah stiže vest koja bi mogla da promeni mnogo toga. Pojavljuje se trag o nestalom princu, a njegovo otkriće otvara pitanje koje je dugo bilo bez odgovora. Sultanija mora da se suoči sa saznanjem o svom bratu koje je istovremeno i nada i nova pretnja.

Dok se sudbina Derviš-paše približava prelomnom trenutku, sultanija Handan odlučuje da mu se obrati poslednji put. Njihov susret otvara stare rane i osećanja koja su godinama morali da skrivaju, dok se nad dvorom nadvija odluka čije će posledice promeniti živote svih koji su u nju umešani.

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