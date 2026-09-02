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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

sultan Ahmed I i Iskender
Foto: Promo

Sadržaj 48. epizode

U palati se događa prevrat dok je sultan Ahmed odsutan - Handan i Derviš-paša odlučili su da se reše svih koji znaju njihovu tajnu. Nestanak Hadži-age i napad na Zulfikara i Mehmeda Giraja ukazuju na to da su spremni da uklone sve koji ima se nađu na putu. Dok se oni bore za život, Kosem je u velikim bolovima, a Dženet-kalfa je ubeđena da je otrovana.

Dok sultan Ahmed pokušava da se izbori sa problemima koji potresaju državu, sve veće nezadovoljstvo naroda zbog postupaka Derviš-paše počinje da dolazi do izražaja. Njegove odluke i način na koji koristi svoj položaj izazivaju sve više negodovanja, a na videlo izbija i sukob sa Murat-pašom, koji je sve otvoreniji.

sultanija Handan
Foto: Promo

U međuvremenu, potraga za izgubljenim princom dobija veliki preokret. Bulbul-aga saznaje da je mladić koji je godinama bio nadomak dvora zapravo sin sultanije Safije, ali odlučuje da ovu informaciju zadrži u tajnosti, a zbog toga nevini stradaju. S druge strane, za Safije je svaki novi dan u Devojačkoj kuli mučenje, suočavajući se sa ponižavanjem i nepoštovanjem.

Kosem, međutim, ne odustaje od namere da razotkrije istinu o Derviš-paši. Dok Handan pokušava da zaštiti čoveka do kojeg joj je stalo, Ahmed se konačno suočava sa informacijom koja će promeniti njegov pogled na prošlost. Pred sultanom se otvara tajna koja je godinama bila čuvana, i sada mora da odluči koliko je daleko spreman da ide kako bi pravda bila zadovoljena.

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Bonus video:

03:45
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