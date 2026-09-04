Kazna za Derviševu izdaju je smrt: Ne propustite 50. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 50. epizode
Derviš-paša je pogubljen po naredbi sultana Ahmeda, a njegovom smrću završava jedno poglavlje na osmanskom dvoru. Ahmed za novog velikog vezira postavlja Murat-pašu i upozorava članove Divana da neće poštedeti ni najbliže saradnike ukoliko iznevere njegovu vlast. S druge strane, Halime preti sultaniji Handan da nije sve gotovo, i da će sultan saznati da je paša bio zaljubljen u nju.
Dok se dvor suočava sa posledicama Dervišove smrti, sultanija Safije pokušava da pronađe način da ponovo stekne slobodu. Zajedno sa Humašah razmatra kako da pronađu ženu koja bi mogla da postane Kosemina suparnica i privuče Ahmedovu pažnju. Dok Humašah odlučuje da ne otkrije majci ko je njen sin, Kosem pokušava da spreči da tajna o vezi Derviš-paše i Handan stigne do sultana.
Bulbul-aga je sultaniji Humašah ispričao celu priču o izgubljenom princu. Kada je bio mali, sultanija Safije ga je spasila pogubljenja i poslala daleko, a posle mnogo godina tragovi doveli do Iskendera, čiji pravi identitet mora ostati sakriven čak i od sultanije Safije.
Međutim, dok Humašah pokušava da sačuva ovu opasnu tajnu, do Ahmeda od neočekivane osobe stiže priča o zabranjenoj vezi njegove majke Handan i Derviš-paše. Dok Hadži-aga obaveštava sultaniju da sultan sada sve zna, ona ga tera napolje, spremna na potez koji će imati nesagledive posledice po sve.
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