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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

sultan Ahmed I i sultanija Kosem
Ahmed želi da mu Kosem kaže istinu Foto: Promo

Sadržaj 51. epizode

Iskender je učinio uslugu sultaniji Safije zbog koje mu je duboko zahvalna. S druge strane, sultan Ahmed traži od Kosem da mu kaže istinu o navodnoj vezi sultanije Handan i Derviš-paše, ne znajući kakva katastrofa će se vrlo brzo nadviti nad njihovim glavama.

Sultanija Handan je odlučila da izvrši samoubistvo. Nakon niza tragičnih događaja koji su potresli dvor, Ahmed pokušava da se suoči sa gubitkom bližnjih. Dok ga proganjaju bolna sećanja i snovi, Kosem nastoji da bude uz njega i pruži mu podršku u teškim trenucima.

serija Sultanija Kosem
Smrt sultanije Handan je sve šokirala Foto: Promo

Istovremeno, sultanija Humašah upozorava svoje saveznike da ništa ne preduzimaju u vezi položaja njene majke Safije bez njenog znanja, dok se u senci događaja priprema plan koji bi Kosem mogao dovesti u novu opasnost. S druge strane, Murat-paša posećuje sultaniju Safije, i od nje dobija upozorenje zbog kojeg će se ozbiljno zamisliti.

Sultan Ahmed, slomljen zbog svega što se dogodilo, sve više se povlači od ljudi. Kosem pokušava da mu pomogne da pronađe snagu, dok se oko nje ponovo pletu spletke i borba za uticaj u državi. Istovremeno, pitanje ko će preuzeti upravljanje haremom postaje sve važnije.

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