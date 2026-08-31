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Posle nekoliko godina neizvesnosti, dugometražni film„Pera Kojot protiv sistema“ konačno je stigao do bioskopa. Njegov put do publike, međutim, bio je gotovo jednako neobičan kao i avanture njegovog glavnog junaka. Film je bio završen još 2023. godine, ali je Warner Bros. tada odlučio da ga povuče iz distribucije i iskoristi kao poreski otpis vredan 30 miliona dolara.

Odluka je izazvala brojne negativne reakcije u filmskoj industriji. Javnost je kritikovala studio, dok su glumci, agenti i filmski stvaraoci javno izražavali nezadovoljstvo. Warner Bros. je potom omogućio drugim studijima da preuzmu film, ali dogovor dugo nije postignut. Tek početkom 2025. godine prava su prodata kompaniji Ketchup Entertainment, čime je „Pera Kojot protiv sistema“ dobio novu priliku da stigne pred publiku, piše salon.com.

Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Ironija je tim veća zbog toga što je film koji je Warner Bros. pokušao da skloni upravo priča o pojedincu koji se suprotstavlja velikoj kompaniji. U središtu radnje nalazi se Pera Kojot, koji nakon godina neuspešnih pokušaja da uhvati Pticu Trkačicu odlučuje da tuži kompaniju Acme zbog neispravnih proizvoda koji su mu, umesto da mu pomognu, iznova nanosili štetu. Njegova priča tako postaje satiričan komentar odnosa između pojedinca i velikih korporacija.

U režiji Dejva Grina i prema scenariju Semi Burč, film kombinuje prepoznatljivi humor „Looney Tunesa“ sa elementima sudske drame i korporativne satire. Ideja je zasnovana na tekstu Iana Frejzera objavljenom u časopisu „The New Yorker“ 1990. godine, ali je za potrebe filma značajno proširena. Pera Kojot više nije samo lik koji bezuspešno juri Pticu Trkačicu - ovoga puta odlučuje da svoje probleme reši pred sudom.

Foto: Ketchup Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon još jedne nesreće izazvane proizvodom kompanije Acme, Pera Kojot angažuje advokata Kevina Ejverija, koga igra Vil Forte. Kevin se bavi manjim odštetnim zahtevima i u početku ne pokazuje veliko interesovanje za slučaj. Ipak, uz pomoć svoje nećake Pejdž, koju tumači Lana Kondor, prihvata da zastupa Kojota.

Problem je u tome što Pera Kojot ne želi da odustane od svog zahteva niti da pristane na jednostavnu nagodbu. Njegova upornost postepeno pretvara naizgled običan spor u mnogo veći slučaj. Na suprotnoj strani nalazi se Badi Krejn, glavni advokat kompanije Acme i Kevinov nekadašnji rival sa fakulteta, kojeg igra Džon Sina.

Foto: Ketchup Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kako istraga napreduje, Kevin, Pejdž i Pera Kojot počinju da otkrivaju da iza problema sa neispravnim proizvodima možda postoji mnogo šira priča. U slučaj se uključuju i brojni drugi likovi iz sveta „Looney Tunes“, među kojima je Patak Dača, koji svoje dane provodi u psihijatrijskoj ustanovi slikajući akvarele. Njegova situacija postaje jedan od elemenata slagalice koju glavni junaci pokušavaju da sastave.

Ono što počinje kao zahtev jednog Kojota za naknadu štete prerasta u veliki sudski proces i medijski događaj koji bi mogao da razotkrije poslovanje kompanije Acme, koja je toliko moćna da utiče i na pisanje zakona. Film kroz tu priču otvara teme odgovornosti velikih kompanija, pravne zaštite pojedinca i načina na koji moćne institucije mogu da utiču na javnost i svoje kritičare.

Foto: Ketchup Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da se film pojavio u trenutku kada je Warner Bros. suočen sa novim poslovnim kontroverzama, uključujući predloženo spajanje sa Paramountom vredno 111 milijardi dolara. Zbog toga se pojedini elementi filma mogu posmatrati i kao neobično aktuelan komentar događaja u stvarnoj filmskoj industriji.

Sudbina filma „Pera Kojot protiv sistema“ važna je i zbog budućnosti same franšize. Iako „Looney Tunes“ i dalje imaju snažno prisustvo na televiziji i striming platformama, novih bioskopskih filmova iz ovog univerzuma poslednjih godina ima sve manje. „The Day the Earth Blew Up“ iz 2025. godine, koji je takođe iz Warner Bros-a prešao u Ketchup Entertainment, zaradio je 15 miliona dolara uz budžet od 15 miliona.

Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Pre njega, „Space Jam: A New Legacy“ iz 2021. godine ostvario je zaradu, ali nije ostavio naročito snažan trag kod kritike i publike. Još značajnije je to što je između tog filma i prethodnog originalnog bioskopskog naslova „Looney Tunes: Back in Action“ iz 2003. prošlo gotovo dve decenije. Za velike studije, takvi rezultati mogu biti signal da franšiza više nema isti komercijalni potencijal.

Zbog toga „Pera Kojot protiv sistema“ predstavlja zanimljiv slučaj. Njegova priča govori o malom akteru koji odbija da se povuče pred velikom kompanijom, dok je sam film preživeo odluku velikog studija da ga skloni iz bioskopa. Upravo ta okolnost njegovoj satiri daje dodatnu težinu.

Na kraju, „Pera Kojot protiv sistema“ ostaje pre svega film o jednom od najpoznatijih likova „Looney Tunes“, njegovoj beskrajnoj borbi sa kompanijom Acme i pokušaju da pravdu potraži na sudu. Ali put koji je sam film prošao od završene produkcije do bioskopskog platna učinio je da njegova priča dobije još jedan, sasvim stvaran sloj - onaj o tome koliko je teško jednom filmskom projektu da preživi odluke velikih studija.

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