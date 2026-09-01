Slušaj vest

Doli Parton ispraćena je na večni počinak u krugu najbližih. Legendarna pevačica sahranjena je na groblju Vudlon Memorijal Park i Mauzolej u Nešvilu, gde sada počiva pored supruga Karla Tomasa Dina, sa kojim je provela gotovo šest decenija.

Din je preminuo u martu 2025. godine u 82. godini, a Doli je više puta tokom života govorila koliko joj je značilo to što su, uprkos njenoj ogromnoj slavi, uspeli da sačuvaju brak daleko od reflektora.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Od muzičke zvezde porodica se oprostila na intimnoj ceremoniji, bez velike javne komemoracije. Posle sahrane oglasila se i njena nećaka Lejni Parton, koja je na društvenim mrežama objavila zajedničke fotografije nastale tokom godina i emotivnim rečima opisala kakva je Doli bila daleko od pozornice.

„Uvek je činila da osećam da sam dovoljna“

Lejni je priznala da joj je bilo teško da pronađe reči kojima bi se oprostila od žene koja je za nju bila mnogo više od svetski poznate pevačice.

Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

„Ovo mi je zaista veoma teško da napišem. Želela sam da sačekam da moja baka juče bude sahranjena pre nego što pokušam bilo šta od ovoga da pretočim u reči. Još otkako sam bila mala, uvek je umela da učini da osećam da sam dovoljna. Nikada nije činila da mi snovi deluju preveliko niti da pomislim da nešto ne mogu. Verovala je u mene i pre nego što sam ja znala kako da verujem u sebe“, napisala je.

Kako je objasnila, među uspomenama koje je vezuju za Doli ne postoji nijedna koju bi želela da zaboravi.

„Većina ljudi može da se seti barem jedne loše uspomene sa svakim članom svoje porodice. Ja iskreno ne mogu da se setim nijedne takve sa njom. Pošto nije mogla da ima svoju decu, uvek je činila da se osećamo kao da smo njeni. Tako nas je volela i zauvek ću joj biti zahvalna zbog toga.“

Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Zajedno su stale i pred mikrofon

Jedan trenutak posebno joj je ostao urezan u sećanju – dan kada ju je Doli pozvala da zajedno pevaju na albumu „Smoky Mountain DNA“.

„Jedna uspomena koju ću zauvek čuvati jeste kada me je pitala da pevam sa njom na albumu ‘Smoky Mountain DNA’. Bila sam prva godina srednje škole i bila sam veoma nervozna. Ali ona je imala način da učini da osećam kao da ništa loše ne može da se dogodi. Uz nju sam se osećala sigurno i samouvereno, kao da mi je upravo tu mesto, pored nje.“

Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Doli joj, kako je otkrila, nije pružala podršku samo kada je reč o muzici. Kada je Lejni odlučila da upiše školu za kozmetičare umesto fakulteta, slavna pevačica njen izbor nije dovodila u pitanje.

Naprotiv, pomogla joj je da taj put i započne.

„Kako sam odrastala, nastavila je da veruje u mene. Kada sam joj rekla da želim da idem u školu za kozmetičare, nikada me nije pitala zašto ne idem na fakultet. Rekla mi je da ne može ni da me zamisli da radim nešto drugo. Finansijski me je podržala tokom školovanja i pomogla mi da započnem karijeru.“

„Nije mi samo govorila da sledim snove, pomogla mi je da do njih stignem“

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Upravo ta rečenica najbolje je opisala odnos koji su imale.

„Nije mi samo govorila da sledim svoje snove, pomogla mi je da do njih stignem. Toliko sam zahvalna što sam prihvatila prilike i uspomene koje sam mogla da podelim sa njom kao sa svojom tetkom Doli, uključujući i to što sam glumila u filmu sa njom. Srećna sam što sada imam te trenutke kojima mogu da se vratim. Imam stvari koje mogu da gledam, slušam i čuvam kada mi bude nedostajala.“

Doli Parton iza sebe je ostavila karijeru koja je trajala decenijama, pesme koje su odavno prerasle granice kantri muzike i publiku širom sveta. Ipak, oproštaj njene porodice pokazao je sasvim drugu stranu žene čije su ime znali milioni – tetku i oslonac koja je ljude koje voli ohrabrivala da veruju u sebe.

Video: In memoriam Milan Laća Radulović