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Dvejn "Kif D" Dejvis (63) proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena izvršeno smrtonosnim oružjem, skoro tri decenije nakon što je slavni Tupak ubijen u pucnjavi.

Odluka je doneta u Okružnom sudu okruga Klark u Las Vegasu, čime je jedno od najpoznatijih nerešenih ubistava u istoriji muzike privedeno kraju. Dejvis je osuđen za ubistvo prvog stepena sa smrtonosnim oružjem, počinjeno sa namerom promovisanja ili pomaganja kriminalnoj bandi.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo suđenje Dvejnu:

1/5 Vidi galeriju Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

On se prethodno izjasnio da nije kriv i negirao je bilo kakvu ulogu u pucnjavi iz vozila koja se odigrala u septembru 1996. godine. Optužen je da je pomogao u organizovanju osvetničkog napada nakon što su Šakur i članovi njegove pratnje pretukli Dejvisovog sestrića, Orlanda "Bejbi Lejn" Andersona, u hotelu MGM Grand ranije te večeri.

Tužioci nikada nisu tvrdili da je sam Dejvis povukao obarač. Umesto toga, zastupali su stav da je bivši vođa bande South Side Compton Crips pomogao u pokretanju akcije i obezbedio oružje korišćeno u napadu. Prema zakonima države Nevade, osoba koja pomaže ili učestvuje u organizaciji ubistva može se smatrati odgovornom čak i ako nije ispalila smrtonosne hice.

Fatalna noć u Las Vegasu i decenije misterije

Šakur (25) se 7. septembra 1996. godine vozio u crnom BMW-u kojim je upravljao šef izdavačke kuće Death Row Records, Merion "Sudž" Najt, kada se beli kadilak zaustavio pored njih u blizini glavnog bulevara u Las Vegasu. Izbila je paljba u kojoj je Šakur teško ranjen, dok je Najt zadobio povrede. Izvođač hita „California Love“ preminuo je u bolnici šest dana kasnije, 13. septembra. Ubistvo je šokiralo muzički svet i postalo jedna od najtrajnijih misterija hip-hopa. Skoro 27 godina niko nije bio optužen za ovaj zločin.

Pogledajte u galeriji fotografije Tupaka Šakura:

1/6 Vidi galeriju Tupak Šakur Foto: Photo12/Columbia Pictures/Eli Reed, Photo 12 / Alamy / Profimedia, WG/MPI / Film Stills / Profimedia, Profimedia

Slučaj se konačno usmerio na Dejvisa nakon što je u više navrata govorio o pucnjavi u intervjuima, razgovorima sa istražiteljima i u svojim memoarima iz 2019. godine pod nazivom "Compton Street Legend". Porotnicima su pušteni sati snimaka u kojima Dejvis opisuje kako se nalazio u kadilaku u noći kada je Šakur upucan.

U svojim ranijim svedočenjima, Dejvis je naveo da su on i još trojica muškaraca krenuli u potragu za Šakurom i Najtom nakon što je Anderson pretučen. Izjavio je da je nabavio pištolj i prosledio ga na zadnje sedište kadilaka pre nego što su hici ispaljeni u Šakurov BMW.

Dejvis je ranije označio svog sestrića Andersona kao osobu koja je pucala, iako su drugi navodi ukazivali na drugog putnika, Dijandrea Smita. Tužioci nisu tražili od porote da odlučuje o tome ko je tačno ispalio hice. Ostala trojica muškaraca za koje je Dejvis tvrdio da su bili u vozilu u međuvremenu su preminula, čime je on ostao jedini živi osumnjičeni putnik iz automobila.

Sukob dokaza i strategija odbrane

Tužilaštvo je tvrdilo da su Dejvisovi opisi pucnjave ostali dosledni u ključnim tačkama i da su se poklapali sa informacijama do kojih su istražitelji ranije došli. Međutim, advokat odbrane Majkl Sanft rekao je porotnicima da je njegov klijent godinama preuveličavao priče i izmišljao senzacionalne detalje radi pažnje i novca. Odbrana je naglašavala da ne postoje fizički dokazi koji bi potvrdili da je Dejvis uopšte bio u kadilaku kada je Šakur ubijen.

Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Dejvis nije svedočio u svoju korist. Njegovi advokati su umesto toga pozvali bivše istražitelje kako bi pokazali da ključni delovi njegovih ranijih izjava nikada nisu mogli biti nezavisno potvrđeni. Penzionisani detektiv za ubistva iz Las Vegasa, Den Long, izjavio je pred porotom da je pokušao da proveri detalje koje je Dejvis dao policiji godinama nakon ubistva.

"Nisam uspeo ništa od toga da potvrdim," svedočio je Long.

Long je naveo da nije mogao nezavisno da utvrdi da li je Dejvis bio u kadilaku i da nije pronašao službene beleške koje bi podržale druge delove njegove priče. Ipak, tužioci su istakli da je Dejvis imenovao istu četvoricu osumnjičenih na koje su se istražitelji od početka fokusirali. Long je takođe potvrdio da je smatrao da je postojalo dovoljno osnova za izdavanje naloga za hapšenje nakon razgovora sa Dejvisom, ali su tužioci u to vreme tražili od istražitelja da sačekaju dok se slučaj dodatno ne razmotri.

Suđenje je obeležilo i dramatično svedočenje bivšeg člana bande Mob Piru, Džejmsa "Mob Džejms" Mekdonalda, koji je otvoreno rekao u sudnici da ne želi da njegovi odgovori pomognu da Dejvis ode u zatvor.

Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

"Pitate me nešto što ne bi bilo dobro za Dejvisa," rekao je Mekdonald odbrani tokom jedne napete rasprave.

Porota je na kraju saslušala 24 svedoka tužilaštva i tri svedoka odbrane tokom devet dana iznošenja dokaza pre nego što se prešlo na završne reči. Tužioci su pozvali porotu da veruje samim Dejvisovim rečima, tvrdeći da ga je godinama davane izjave u javnosti direktno smestile u centar zavere o osveti. Odbrana je ostala pri stavu da se te izjave ne mogu tretirati kao pouzdano priznanje kada istražitelji nemaju čvrste dokaze koji bi ih potkrepili.

Dejvis je uhapšen i optužen u septembru 2023. godine, čime je ponovo pokrenut slučaj koji je stajao bez optužnice skoro tri decenije. Članovi Šakurove porodice prisustvovali su suđenju, koje se odigralo svega nekoliko nedelja pre 30. godišnjice njegove smrti. Slavni reper i dalje važi za jednog od najuticajnijih umetnika u istoriji hip-hopa, a njegovo ubistvo je decenijama podsticalo brojna pitanja, istrage i teorije.

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