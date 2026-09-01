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Dejvid Bekamvratio se sa porodičnog letovanja po Evropi, a po dolasku na imanje u Kotsvoldsu odmah se posvetio jednom od svojih omiljenih hobija – baštovanstvu. Bivši fudbaler (51) supruzi Viktoriji ponosno je pokazao šta je sve uzgojio, ali jedna neobična bundeva posebno joj je privukla pažnju.

Viktorija je snimala supruga dok joj je pokazivao šljive, beli luk, crni luk i ostale plodove iz bašte. Kada je ugledala izrazito duguljastu bundevu, nije mogla da sakrije iznenađenje.

"Šta je to, Dejvide?", upitala ga je.

"To je bundeva", odgovorio je.

"Nikada nisam videla bundevu takvog oblika. Ne znam šta bih rekla", komentarisala je Viktorija.

Pogledajte plodove bašte Dejvida Bekama: 

Viktorija Bekam pokazala plodove koje je uzgojio Dejvid Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabecham

Međusobno zadirkivanje

Dejvid je zatim ponosno pokazao šljive, a potom otišao po jaja u kokošinjac. Čitavo njihovo druženje u bašti bilo je popraćeno međusobnim zadirkivanjem i šalama sa dvostrukim značenjem. Dok je vadio veliki mladi luk, Viktorija ga je zadirkivala: "Možda je ovo ipak malo razočaranje?"

"Ti to zoveš razočaranjem?", uzvratio joj je Dejvid.

"Pa, nije velik kao ostali", nastavila je Viktorija, a Dejvid se nije dao: "Jesi li ikada videla mladi luk kakav kupuješ u supermarketu? Ovo nije luk iz prodavnice", odgovorio joj je.

Poseban ponos zbog belog luka

Pokazao joj je i glavicu belog luka kojom je, čini se, bio posebno zadovoljan.

Viktorija Bekam pokazala plodove koje je uzgojio Dejvid Bekam
Dejvid Bekam u bašti Foto: Printscreen/Instagram/victoriabecham

"Bez šale, ovaj beli luk je nadmašio sva očekivanja", pohvalio se. "To je impresivno. Drago mi je zbog tebe", odgovorila mu je Viktorija.

Zadirkivanje se nastavilo i kada je Dejvid pokušao da iščupa šargarepu iz zemlje, ali mu nije išlo baš iz prve.

"Koristi obe ruke", savetovala mu je Viktorija, na šta ju je Dejvid samo značajno pogledao.

Inače, Bekamovi su imanje u Kotsvoldsu kupili 2016. godine za 6.15 miliona funti, što je tada bilo oko 7.3 miliona evra.

Reč je o nekadašnjim ekonomskim zgradama koje su tokom godina pretvorili u luksuzni porodični dom, sa teniskim terenom, fudbalskim igralištem, voćnjakom, vinskim podrumom, saunom, kućicom na drvetu i velikom baštom. Britanski mediji danas vrednost imanja procenjuju na oko 12 miliona funti, odnosno približno 14 miliona evra.

(Kurir.rs/Index)

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Pogledajte video: Dejvid Bekam pokazao baštu

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Dejvid Bekam pokazao baštu Izvor: Instagram/__beckham75__