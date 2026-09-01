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Australijska glumica Nikol Kidman je mnogo toga – filmska zvezda, oskarovka, muza modnih dizajnera, humanitarka i filantropkinja, žena neverovatne životne priče, a na prvom mestu mama.

Ona je s bivšim suprugom Kitom Urbanom tokom 20-godišnjeg braka dobila dvoje dece, ćerke Fejt Margaret i Sandej Rouz Kidman Urban, a one su danas velike devojke i njen najveći ponos.

Fejt je na početku manekenske karijere i ima 15 godina, a njena 18-godišnja sestra Sandej je nešto iskusnija i već je šetala pistom. Ipak, to što više nisu male ne znači da je kraj najlepšoj tradiciji koja vlada u njihovom domu: obaveznom dvominutnom grljenju s mamom!

Sandej Rouz, Nikol Kidman Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

– Obe će me ubiti što ovo pričam, ali kažem im: "Morate da me grlite dva minuta dnevno – priznala je Nikol Kidman kroz smeh na jednom događju u Filadelfiji pre nekoliko meseci. – To oslobađa određene hemikalije u telu i svima treba zagrljaj od bar dva minuta dnevno.

Nikol Kidman uživala je na odmoru sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Glumica s ponosom ističe da je bliska sa ćerkama, a opisuje ih kao "izuzetne" i kaže da joj najveće zadovoljstvo u životu pruža to što može da ih posmatra kako grade sopstvene ličnosti.

Grljenje zaista ima blagotvorno dejstvo

Svi znamo da se posle zagrljaja s nekim ko nam znači osećamo malo bolje, a to nije samo zbog toga što se podsećamo na to koliko ljubavi i podrške imamo u životu.

Nikol Kidman uživala je na odmoru sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Istraživanja su pokazala da grljenje ima mnogo zdravstvenih koristi, a među njima je i pomoć u prirodnom snižavanju pritiska.

U svakom slučaju, vrlo je važno grliti decu, a potrebno je da ih grlimo od najranijeg detinjstva, pokazalo je istraživanje Univerziteta "Emori".

Naučnici ove ustanove su analizirali vezu između dodira i smanjenja stresa na početku života prateći njene efekte na pacove. Otkriveno je da su se osobe koje su grljene u detinjstvu kao odrasle osobe lakše borile protiv stresa u odraslom dobu, a naučnici smatraju da se isto može reći i o ljudskim bićima.

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