Slušaj vest

Čuveni holivudski glumac i jedan od najpoznatijih šarmera sedme umetnosti, Ričard Gir, 31. avgusta obeležio je svoj 77. rođendan. Premda su mnoga pokolenja stasavala uz njegove nezaboravne role u kultnim ostvarenjima kao što su "Zgodna žena", "Američki žigol" i "Oficir i džentlmen", njegov profesionalni i privatni put pratili su i nesvakidašnji skandali, optužbe, kao i jedna od najbizarnijih gradskih priča u svetu šou-biznisa.

Fizički sukob sa Staloneom

Tokom devedesetih godina, na samom vrhuncu njegove popularnosti posle premijere "Zgodne žene", filmskom industrijom se brzinom svetlosti raširila neverovatna glasina. Tvrdilo se da je glumac hitno primljen u bolnicu radi uklanjanja živog glodara iz rektuma.

Pogledajte u galeriji fotografije Ričarda Gira u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Ričard Gir u mladosti Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Cineliz / Allpix Press / Profimedia, Youtube

Iako je ta priča bila potpuna izmišljotina bez ikakvog osnova, duboko se urezala u pop-kulturu. Kao mogući izvor te smicalice pominjao se njegov stari sukob sa Silvesterom Staloneom, koji se dogodio još sedamdesetih godina na snimanju jednog filma zbog prosute hrane u vozilu, nakon čega je Gir izbačen sa projekta. Sumnjalo se da je upravo Stalone ili neko iz njegovog okruženja lansirao ovu laž kako bi narušio Girovu reputaciju.

Brak sa Sindi Kraford pod lupom javnosti

Velika privlačnost donela mu je obožavanje publike širom sveta, ali su ga istovremeno pratile netačne tvrdnje o njegovoj seksualnoj orijentaciji. Kada je 1991. godine stupio u brak sa čuvenim supermodelom Sindi Kraford, pojedini mediji su to proglasili samo marketinškim potezom.

Pritisak medija postao je toliko nesnosan da su Ričard i Sindi bili primorani da zakupe celokupnu stranicu u uglednom listu The Times kako bi javno objavili da su heteroseksualci i da je njihova ljubav stvarna. Ipak, njihov zajednički život nije potrajao dugo, pa su se zvanično razišli 1995. godine.

Ričard Gir, Sindi Kraford Foto: The Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Zabrana ulaska u Kinu

Osim po uspešnim ulogama, glumac je poznat po prelasku u budizam i bliskom prijateljstvu sa Dalaj Lamom. Njegovo javno zalaganje za nezavisnost Tibeta dovelo ga je u direktan sukob sa kineskim vlastima, zbog čega mu je trajno zabranjen ulazak u tu zemlju.

Veliki skandal u njegovoj karijeri odigrao se 1993. godine tokom dodele Oskara. Izlazeći na binu u ulozi voditelja programa, Gir je odstupio od scenarija i pred globalnim auditorijumom oštro osudio kinesku vlast zbog kršenja ljudskih prava na Tibetu. Organizatori su bili izuzetno ogorčeni ovim istupom, zbog čega mu je godinama bilo onemogućeno učešće na ceremoniji.

Brak sa znatno mlađom suprugom

Posle brakova sa Sindi Kraford i glumicom Keri Louel, sa kojom ima sina Homera, glumac je u kasnijem dobu pronašao potpunu emotivnu luku. U aprilu 2018. godine venčao sa španskom aktivistkinjom Alehandrom Silvom, koja je od njega mlađa 33 godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Ričarda Gira i Alehandre Silve:

1/12 Vidi galeriju Ričard Gir sa suprugom Foto: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia, Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia, Atilano Garcia / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Da su godine za njega samo broj potvrdio je i kada je u 71. godini po drugi put postao otac, dobivši sina sa Alehandrom. Danas provodi dane u mirnom okruženju, posvećen budističkim principima, humanitarnom radu i porodičnom životu sa svojom izabranicom.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor