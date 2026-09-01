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Slavna glumica Zendeja, kojoj je pravo ime Zendeja Mari Stormer Kolman, u svoju 30. godinu života ulazi sa više nego bogatim katalogom "za pojasom". Samo ove godine pojavila se u nekoliko hit ostavarenja - u finalnoj sezoni serije "Euphoria", potom u Nolanovoj "Odiseji" o kojoj se i dalje priča.

1/8 Vidi galeriju Zendeja na crvenom tepihu Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Na sve to, Zendeja je u svoje 30-e zakoračila kao udata žena, a poznato je da joj je Tom Holand najveća podrška.

Zendeja i Tom Holand na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Madridu Foto: Nacho Lopez / Zuma Press / Profimedia

Karijeru započela sa 4 godine

Zendeja je, bez sumnje, danas jedna od vodećih glumica A-liste, a karijeru je počela kao dete, sa samo 4 godine, kada se pojavila u seriji na Dizniju "Shake it up".

Nastavila je da ređa uloge u dečjim ostvarenjima, a u jednom trenutku se okušala i u muzičkim vodama, te izbacila singlove "Swag it out", "Watch me" i "Replay".

Ponavljala predškolsko

Zanimljivo je da je jedna od najvećih zvezda današnjice svojevremeno ponavljala predškolsko iako joj je mama bila učiteljica u osnovnoj školi koju je pohađala.

"Bila sam stidljiva, nisam mogla da se uklopim, pa su me roditelji dva puta slali. Ja bih rekla 'nije mi jasno', a oni bi samo nastavili dalje", pričala je Zendeja.

Glumica je nakon završene osnovne, pohađala Školu umetnosti Oukland, a potom je studirala na programu konzervatorijuma CalShakes i na Američkom konzervatorijumskom teatru.

Ipak, iako je dugo u svetu sedme umetnosti, svetsku popularnost definitivno joj je donela serija "Euphoria". Iako je Zendaja za snimanje ovog ostvarenja tražila klauzulu da nema golotinje u svom ugovoru, na filmu "Challengers" je imala "trojku" u jednoj sceni, a ovaj kadar bio je, u jednom trenutku, komentarisaniji od samog filma.

Pogledajte trejler pomenutog ostvarenja

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