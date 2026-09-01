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Bivša glumica Eva Mendez već godinama živi povučeno i uživa u porodičnom životu sa svojim partnerom i poznatim glumcem Rajanom Goslingom i njihovim ćerkama.

Ona je, međutim, aktivna na društvenim mrežama, gde, doduše, ne deli često detalje o svojoj privatnosti, ali je sada odlučila da napravi izuzetak. Pokazala je, naime, sitnu tetovažu na zglobu ruke na kojoj piše "de Gosling".

– To je jedina koju imam i jedina koju sam ikada htela – poručila je holivudska zvezda.

Žene latinoameričkog porekla ponekad svom imenu dodaju "de", što znači "od" s prezimenom supruga, a za glumicu bi to značilo da je sada Eva Mendez de Gosling.

1/4 Vidi galeriju Eva Mendez Foto: Printscreen/Instagram/evamendes

Jesu li Eva Mendez i Rajan Gosling venčani?

Ipak, holivudski par nije u formalnom braku, makar koliko je poznato javnosti, iako je 2016. bilo glasina da su imali intimnu ceremoniju venčanja na kojoj su okupili samo najbliže.

Eva Mendez je 2022. godine u jednom intervjuu usput nazvala Goslinga svojim mužem, a povremeno papraci primete da nosi jednostavan prsten na prstu na kom se obično nosi burma.

Eva Mendez i Rajan Gosling Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U svakom slučaju, Rajan Gosling i Eva Mendez su počeli da se viđaju 2011. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Kuća iza borova". Uskoro su započeli i zajednički život i dobili ćerke Esmeraldu (11) Amandu (10), a glumica je u međuvremenu odlučila da prekine uspešnu karijeru i posveti se porodici.

Kako je otkrila jednom prilikom, ona pre ljubavi s Goslingom nije želela da se ostvari kao majka.

– A onda mi je imalo smisla da imam... ne decu, već njegovu decu – priznala je.

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