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Aleksa Balašević zabeležio je dragocene trenutke sa letovanja i podelio ih sa svojim pratiocima. Tokom uživanja u moru, u prvom planu našla se njegova upečatljiva tetovaža hrama preko celog stomaka, ali je najveću radost istakao povodom uspeha svoje ćerke Vere, koja je savladala plivanje. Ponosni otac nije krio sreću zbog naslednice, a njegove objave ubrzo su privukle veliku pažnju i izazvale brojne reakcije.

Aleksa Balašević privukao pažnju tetovažom hrama na stomaku Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Porodica je nedavno postala bogatija za još jednog člana – Aleksa i njegova supruga Nikolina dobili su sina, kom su dali ime Đorđe, u čast njegovog dede, čuvenog kantautora Đorđa Balaševića. Ipak, Aleksa je otkrio da u početku nije bio pristalica te ideje.

Mala Vera naučila da pliva Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Kako je naslednik dobio ime po čuvenom dedi

"Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni," objasnio je Balašević.

Vera u vaskrsenje i osećaj prisutnosti

Aleksa je naglasio da veruje kako njegov pokojni otac i dalje na poseban način prati svaki korak svoje porodice.

Pogledajte u galeriji fotografije Alekse Balaševića:

1/12 Vidi galeriju Aleksa Balašević Foto: Ana Paunkovic/Kurir

"Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen da sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome," ispričao je on.

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