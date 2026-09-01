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Ćerka prve dame Francuske Brižit Makron, četdesetdvogodišnja Tifani Ozijer, stupila je u emotivnu vezu sa dve decenije mlađim studentom Antoanom Lekomtom (22), što predstavlja neobičnu paralelu sa brakom njene majke i francuskog šefa države.

Tifani je na društvenoj mreži Instagram podelila snimke sa zajedničkog boravka u Amsterdamu, gde pozira sa mladim apsolventom biznisa. Susret se dogodio tokom leta u letovalištu Le Tuke, gde je Antoan radio kao instruktor vodenih sportova i držao joj časove vožnje električne daske za surfovanje. Kako za magazin Gala navodi bliski prijatelj pastorke Emanuela Makrona, privlačnost je bila trenutna.

Pogledajte u galeriji fotografije sa njihovog zajedničkog putovanja:

1/6 Vidi galeriju Tifani Ozijer, ćerka Brižit Makron sa 20 godina mlađim dečkom Foto: Printscreen/Instagram/tiphanieauziere

"Bilo je odmah očigledno da postoji hemija među njima. Imaju mnogo toga zajedničkog: ljubav prema Le Tukeu i uzbuđenju, ali i putovanjima i preduzetništvu," rekao je on.

Prema navodima iz istog izvora, Brižit Makron ne krije zadovoljstvo izborom svoje ćerke. Reagovala je baš kao što bi svaka majka reagovala. Sve što joj je važno jeste sreća njene ćerke, tako da je veoma srećna što je vidi kako cveta, dodajući da Brižit jedva čeka da upozna novog izabranika.

Ljubavni život, razvodi i porodični odnosi

Nova romansa francuske advokatice usledila je nakon majskog raskida sa voditeljem Sirilom Hanunom. Prethodno je u januaru 2025. godine okončala dugogodišnju vezu sa lekarom Antoanom Šotoom, započetu još 2010. godine. Iako su izbegavali da govore o razlozima razlaza, ostali su u korektnim odnosima, dok su godinama delili nekretnine u Parizu i Le Tukeu. Tifani je svog novog partnera već predstavila deci, dvanaestogodišnjoj Eliz i desetogodišnjem Orelu.

Generacijski jaz kao porodična matrica

Veza Tifani i Antoana neodoljivo podseća na brak Brižit (73) i Emanuela Makrona (48), između kojih je 25 godina razlike.

Makron je takođe bio student kada su se upoznali, ali je u tom momentu imao 15 godina i pohađao privatnu školu u Amjenuu kojoj je Brižit radila kao nastavnica, dok je ona u tom periodu bila u braku sa bankarom Andreom-Lujem Ozijerom i imala troje dece.

Nakon što se saznalo za vezu, roditelji su ga prebacili u drugu školu. Njegova majka Fransoaz Noges-Makron opisala je svoje tadašnje iznenađenje za potrebe biografije o svom sinu.

"Ono što je jasno jeste da, kada je Emanuel upoznao Brižit, nismo mogli samo da kažemo: 'To je sjajno'”. Ono što mi je bilo važno nije bila činjenica da je u vezi sa Bridžit, već da je živ i da nema nikakvih problema," rekla je ona.

Otac šefa države Žan-Mišel Makron naveo je da je ostao u šoku kada je saznao za romansa svog sina i njegove profesorke.

Odnos prema majci, očuhu i očevoj smrti

Tifani je imala devet godina kada je započela veza njene majke i današnjeg predsednika. O tom periodu govorila je 2018. godine.

Pogledajte u galeriji Brižit i Emanuela Makron:

1/8 Vidi galeriju Brižit Makron, Emanuel Makron Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, Lewis Joly/JDD / Sipa Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

"Bili su veoma zaljubljeni i to je bilo prilično očigledno među njima i veoma teško. Ako moram da dam viziju ljubavi, to su Emanuel i mama. Kada su zajedno, gotovo kao da svet ne postoji," izjavila je Tifani.

Dodala je da su ona, brat Sebastijan i sestra Lorens nastojali da što manje pate tokom razvoda roditelja 2006. godine. Makron i Brižit su se venčali naredne godine, kada je on na svadbi zahvalio njenoj deci na razumevanju. Biološki otac Tifani Ozijer, Andre-Luj Ozijer, preminuo je 2019. godine, a ona je to potvrdila tek krajem sledeće godine.

"Moj otac je umro, sahranila sam ga 24. decembra u najstrožoj privatnosti. Obožavala sam ga, bio je posebna osoba, nekonformista koji je više od svega cenio svoju anonimnost. To se mora poštovati," rekla je tada.

Tifani je uvek javno branila majku od napada zbog godina i pola, ocenjujući takve komentare skandaloznim.

"Mislim da ne možemo ostati ravnodušni na ovo, i sada ne želim da dajem nikakav značaj ljudima koji prenose ovakve stvari, jer smatram da je potpuno skandalozno u Francuskoj u 21. veku praviti takve napade... To su napadi koje ne bismo usmerili prema muškim političarima ili prema muškarcu koji bi pratio političarku. Tako da mislim da tu ima mnogo ljubomore i da je to veoma neprimereno," naglasila je 2017. godine.