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Džejmi Foks je doživeo moždani udar u aprilu 2023. godine, tokom snimanja filma "Ponovo u akciji" u Atlanti. Vest da mu se zdravstveno stanje iznenada pogoršalo, tada je saopštila njegova ćerka Korin.

Glumac dugo nije želeo da otkriva detalje bolesti, a kasnije je priznao da se ne seća približno 20 dana tog perioda, kao i da u početku nije mogao samostalno da hoda.

Gostujući u emisiji Baby, This Is Keke Palmer, 58-godišnji Foks ispričao je koliko mu je bilo teško da prihvati ono što mu se dogodilo. Pored osećaja bespomoćnosti i frustracije, borio se i sa snažnim besom.

Džejmi Foks Foto: Printscreen/Instagram/iamjamiefoxx

"Razgovarao sam s njim", rekao je pokazujući prstom ka nebu.

"Govorio sam: 'To sam ja, čoveče. Zasmejavam ljude. Pogledaj sve te loše ljude'. Nisam mogao da shvatim. Pitao sam: 'Zašto baš ja?'", prisetio se glumac.

"Šta nije valjalo sa mojom prvom šansom?"

Foks je često slušao da je dobio "drugu šansu", ali mu takve reči tokom rehabilitacije nisu pružale utehu.

"Šta nije valjalo sa mojom prvom šansom?", pitao se.

U najtežim trenucima oslanjao se na humor. Šalio se čak i dok je boravio u bolnici, imitirajući poznate glumce, među kojima je bio i Denzel Vošington.

Denzel Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

"Mogao sam da se oslonim jedino na komediju", objasnio je.

Njegova ćerka Korin priznala je da medicinskom osoblju da ponekad nije bilo lako da proceni da li se Foks šali ili je njegovo ponašanje posledica neuroloških problema.

Težak i dugotrajan oporavak

Korin je odigrala presudnu ulogu tokom zdravstvene krize kroz koju je njen otac prolazio. Foks je otkrio da mu je lekar kasnije rekao:

Korin Foks, ćerka Džejmija Foksa Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

"Ona ti je spasla život. Zahvaljujući njoj, danas si ovde".

Korin je od početka brinula o ocu, dok je istovremeno obaveštavala javnost o njegovom stanju i molila da se poštuje privatnost porodice.

Korin i Džejmi Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Nakon što se oporavio, Džejmi Foks se vratio u bolnicu u kojoj je lečen kako bi zahvalio medicinskim sestrama koje su brinule o njemu. Jedna od njih rekla mu je da manje od tri odsto pacijenata sa sličnim simptomima napusti bolnicu na svojim nogama.

Za glumca je taj susret predstavljao važan trenutak u kojem je mogao da sagleda koliko je težak put prošao, od moždanog udara, gubitka sećanja i nemogućnosti da hoda do povratka svakodnevnom životu.

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