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Hrvatska rok scena ostala je bez Denija Kožića, gitariste, pevača i kantautora koji je tokom višedecenijske karijere svirao u brojnim poznatim bendovima i sarađivao sa muzičarima koji su obeležili regionalnu scenu. Kožić je iznenada preminuo u 62. godini, a vest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije među kolegama i prijateljima.

Njegovo ime možda široj publici nije uvek bilo u prvom planu, ali je Deni decenijama bio prisutan tamo gde se stvarala zagrebačka rok scena. Svirao je u grupama Ritam s ovoga svijeta, Psihomodo Pop, Jura Stublić & Film, Pips, Chips & Videoclips, Pjer Žardin & Psi od slame i Den Deri, ostavljajući iza sebe put koji povezuje nekoliko različitih generacija domaćeg rokenrola.

Riper se oprostio od prijatelja

Od Kožića se među prvima oprostio Dubravko Ivaniš Riper, frontmen grupe Pips, Chips & Videoclips, sa kojom je Deni svojevremeno nastupao tokom koncertnog perioda albuma „Drveće i rijeke“.

U emotivnoj poruci objavljenoj na Fejsbuku nije govorio samo o muzičaru sa kojim je delio binu, već o čoveku sa kojim ga je život povezivao mnogo duže.

„Napustio nas je Deni Kožić, moj zapruđanski guru i neko vrijeme član Pipsa u ‘Drveće i rijeke’ koncertnoj eri. Muzičar od glave do pete i jeben lik privatno. Život nas je, na moju sreću, spojio sve do današnjih dana. Deny skuri jednu i za mene namćora čim dođeš rego. Volim te, vidimo se“, napisao je Ivaniš.

Kožić nije bio samo gitarista koji je prolazio kroz poznate bendove. Pisao je i izvodio autorske pesme, a među njegovim samostalnim izdanjima nalaze se singlovi „Nasukan“ i „Major Tom“.

Potpisivao je i pesme „Za sretnu planetu“, „Eko gorivo“, „Morska“, „1985“ i „Dvoje“, duet sa Ljubicom Gurdulić iz grupe Svadbas.

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