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Glumac Goran Šušljik i njegova supruga, pijanistkinja Irina Dečermić, više od dve decenije grade zajednički život daleko od velike medijske pažnje. Iako o privatnosti ne govore često, jednu od najvažnijih odluka u svom životu nikada nisu skrivali – postali su roditelji usvojivši dvojicu dečaka, Đorđa i Dušana.

Njihova priča o roditeljstvu nije počela onog dana kada su dete prvi put uzeli u naručje. Za Irinu je, kako je svojevremeno ispričala, počela još telefonskim pozivom iz Pirota. Dovoljno je bilo da čuje ime dečaka koji bi mogao da postane deo njihove porodice i da oseti nešto što nije umela da objasni drugačije nego majčinskim instinktom.

Foto: Damir Dervišagić

„Sećam se kad su nas pozvali iz Pirota i rekli da postoji jedan dečak koji se zove Đorđe, odmah sam znala da je to naše dete. Nisam morala da ga vidim, već je bio moj“, priznala je Irina Dečermić.

Upravo taj prvi osećaj ostao je jedna od najemotivnijih uspomena koje su supružnici podelili sa javnošću. Irina nije skrivala ni koliko joj je teško palo što nakon prvog susreta sa Đorđem nisu odmah mogli da ga povedu kući. Usvajanje je podrazumevalo proceduru, razgovore i pripremu, a želja da postane majka kod nje je, kako je ranije govorila, postojala mnogo pre nego što je Đorđe ušao u njihov život.

Nekoliko godina kasnije porodica je postala bogatija za još jednog člana – Dušana. Njihovi sinovi su stigli do godina kada roditelji sve češće moraju da se navikavaju na njihovu samostalnost.

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

„Uskoro ćemo pasti u zasenak“

O tome je Šušljik govorio u intervjuu objavljenom 2025. godine, kada je Đorđe imao 16 godina. Glumac je tada priznao da su se najvažniji datumi u njihovoj kući odavno promenili i da su rođendani dece dobili prednost nad svim drugim slavljima.

„S obzirom da imamo dvoje dece, najvažniji datumi za nas su njihovi rođendani. Oni polako rastu, tako da ćemo mi uskoro pasti u zasenak“, rekao je glumac.

Sa odrastanjem su, međutim, počele da stižu i one male promene koje roditeljima možda najjasnije pokažu da dete više nije malo. Đorđe je rođendane počeo da slavi sa svojim društvom, a potom je došao red i na jedno od prvih velikih osamostaljivanja – letovanje bez mame i tate.

„Stariji sin ima 16 godina i ovog leta će prvi put ići na more bez nas. Mlađi će još neko vreme letovati sa roditeljima“, otkrio je Šušljik tada.

Video: Koliko traje proces usvajanja deteta