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Muzička legenda Lionel Riči primljen je u bolnicu u Sent Luisu nakon što mu je pozlilo tokom koncerta održanog 29. avgusta. Sedamdesetsedmogodišnji pevač završio je na odeljenju intenzivne nege, gde je zadržan radi dodatnih pregleda i praćenja, a lekari kao jedan od mogućih uzroka njegovih tegoba razmatraju blagu dehidrataciju. Prema informacijama američkih medija, Riči je u stabilnom stanju i očekuje se da bi uskoro mogao da napusti bolnicu.

Lionel Riči Foto: ALESSANDRO ABBONIZIO / AFP / Profimedia

Da se tokom nastupa ne oseća najbolje primetili su i ljudi iz publike. Pred sam kraj koncerta, dok je trebalo da izvede jedan od svojih najvećih hitova „All Night Long“, Riči je zatražio da mu donesu stolicu, pa je poslednji deo večeri otpevao sedeći. Nakon završetka koncerta sam se javio u lokalnu bolnicu kako bi lekari obavili preglede i utvrdili zbog čega je ponovo imao zdravstvene tegobe.

I tokom koncerta govorio je o problemima sa dehidracijom

Zanimljivo je da je Riči upravo tokom nastupa u Sent Luisu pred publikom govorio o zdravstvenim problemima koji su ga pratili prethodnih meseci. Ispričao je da se tokom turneje suočavao sa tegobama koje u prvi mah nije mogao da objasni, a da mu je lekar potom rekao da pati od dehidracije. Tokom koncerta pio je napitak sa elektrolitima, pokušavajući da spreči ponavljanje simptoma koje je već jednom osetio na sceni.

Lionel Riči Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Ipak, pred kraj večeri ponovo je morao da sedne. Iako je nastup uspeo da završi, njegovo stanje izazvalo je zabrinutost među publikom, naročito zato što ovo nije prvi put ove godine da mu je pozlilo usred koncerta.

U junu mu se zavrtelo u glavi usred nastupa

Slična situacija dogodila se 24. juna tokom koncerta u Sent Polu u Minesoti. Riči se tada usred nastupa požalio da mu se vrti u glavi i da se oseća neobično, zbog čega je nekoliko pesama izveo sedeći, a koncert na kraju nije uspeo da završi prema planu. Nakon što je napustio binu, pregledali su ga lekari, a dva naredna nastupa bila su odložena.

Pevač je tada čak pokušao da se našali sa publikom zbog situacije u kojoj se našao.

„Kad vam se vrti u glavi, sedite“, poručio je publici, nakon što je tokom pesme „Dancing on the Ceiling“ morao da napravi pauzu i nastavi nastup sedeći.

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