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Povratak princa Harija i Megan Markl u Veliku Britaniju posle više od šest godina života u Kaliforniji probudio je nade da bi mogao da usledi dugo očekivani susret zavađene kraljevske braće. Međutim, princ Vilijam i Kejt Midlton, prema izvorima bliskim paru, odlučili su da ne reaguju ishitreno i da pažljivo prate razvoj situacije.

Hari (41) i Megan (45) stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta sa decom, princem Arčijem (7) i princezom Lilibet (5), koji ovog meseca kreću u školu u Britaniji. Lokacija njihovog novog doma i škole čuva se u strogoj tajnosti.

1/4 Vidi galeriju Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, Brook Mitchell / AFP / Profimedia

Vilijam i Kejt "posmatraju iz prikrajka"

Dok je jedan izvor za magazin People rekao da Hari sada ima "najbolju priliku" da popravi odnos sa starijim bratom, drugi izvor blizak princu i princezi od Velsa tvrdi da Vilijam i Kejt ne žele da donose nagle odluke.

"Oni prate situaciju. Sve je privatno i ne osećaju potrebu da bilo šta javno pokazuju ili komentarišu."

Prema istom izvoru, eventualno pomirenje neće doći preko noći.

"To će biti veoma spor proces. Osećaj izdaje je i dalje veoma dubok."

Hari želi mir, ali kontakta sa Vilijamom nema

Od dolaska u Britaniju Hari i Megan uglavnom su se držali podalje od očiju javnosti, a za sada nema nikakvih znakova da je došlo do susreta sa širom kraljevskom porodicom.

Hari je još u maju 2025. godine, u intervjuu za BBC, otvoreno rekao da želi da obnovi porodične odnose.

"Voleo bih pomirenje sa svojom porodicom. Nema smisla da se više borimo."

Ipak, godine međusobnih optužbi i narušenog poverenja očigledno se ne mogu prevazići samo zato što ponovo žive u istoj zemlji.

princ Vilijam i princ Hari Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sa ocem je napravio prvi korak

Za razliku od odnosa sa Vilijamom, Hari je poslednjih meseci načinio određene korake ka pomirenju sa ocem, kraljem Čarlsom.

U julu su Hari, Megan i njihova deca posetili kralja Čarlsa i kraljicu Kamilu u Hajgrouv Hausu. To je bio prvi susret kralja sa Megan, Arčijem i Lilibet posle četiri godine.

Jedan izvor tada je rekao da kralj želi da s vremenom ponovo vidi svoju dvojicu sinova zajedno i da je ovo najbolja prilika za to u poslednjih nekoliko godina.

kralj Čarls Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Ipak, između Vilijama i Harija situacija se nije promenila. Prema navodima izvora bliskih obojici, braća godinama nisu u kontaktu.

Drugi izvor dodaje da je očekivao da će tenzije do sada barem malo popustiti.

"Nije bilo nikakvog pomaka, naročito sa Vilijamove strane. Kontakta nema."

Da li bi Dajana uspela da ih pomiri?

Priča o njihovom raskolu ponovo je dobila pažnju javnosti povodom godišnjice smrti princeze Dajane, koja je poginula 31. avgusta 1997. godine.

Njena biograf Endru Morton smatra da bi upravo ona bila osoba koja bi pokušala da pomiri sinove.

"Svi se sećamo vremena kada su se Hari i Vilijam šalili jedan s drugim. Dajana je uvek govorila da će Hari biti Vilijamova najveća podrška."

Morton dodaje da je Dajana često isticala kako je mlađi sin trebalo da bude oslonac starijem u usamljenoj ulozi budućeg kralja.

"Nema sumnje da bi pokušala da bude mirotvorac između njih. Da je danas živa, stvari bi se verovatno odvijale potpuno drugačije."