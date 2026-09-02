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Iako već duže vreme uživa u ljubavi sa 39 godina starijim Lazarom Ristovskim, Anica Lazić ne razmišlja o tome da njihovu vezu ozvaniči pred matičarem. Mlada glumica ne krije da je srećna pored poznatog kolege, ali istovremeno jasno poručuje da venčani list za nju nije dokaz ljubavi niti garancija da će neki odnos trajati.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije sa putovanja:

Anica Lazić i Lazar Ristovski na 78. kanskom festivalu Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Njih dvoje žive svoju ljubav bez mnogo obaziranja na komentare okoline. Zajedno putuju, pojavljuju se u javnosti i povremeno sa pratiocima podele trenutke iz privatnog života. Svaka njihova fotografija izazove brojne reakcije, a razlika u godinama i mogućnost venčanja već dugo su među temama koje najviše zanimaju javnost.

Anica, međutim, nema dilemu. Za nju se kvalitet veze ne meri burmom i potpisom, već načinom na koji se partneri odnose jedno prema drugom.

„U papir ne verujem“

Pogledajte u galeriji i fotografije Anice Lazić u kupaćem:

Anica Lazić izgleda brutalno u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Glumica je otvoreno govorila o svom odnosu prema braku i objasnila da joj formalnosti nisu potrebne kako bi znala da je pronašla osobu sa kojom želi da deli život.

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama žena prija da nosimo venčanice.Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.

Od prvog susreta se nisu razdvojili

Anica je ranije otkrila da je već pri prvom susretu sa Lazarom osetila snažnu povezanost. Njihova ljubavna priča nije počela dugim udvaranjem i kalkulacijama, već razgovorom koji je trajao satima.

Anica Lazić grli Lazara Ristovskog u restoranu
Anica Lazić grli Lazara Ristovskog Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati – rekla je glumica za magazin „Hello“.

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 Video: Anica Lazić pokazala kakva je domaćica

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Devojka Lazara Ristovskog pokazala kakva je domaćica Izvor: Instagram/