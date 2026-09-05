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Nominovan za Oskara, holivudska ikona i akciona zvezda Tom Hardi ponovo se udružuje sa rediteljem filma "Rokenrola" Gajem Ričijem u predstojećoj novoj sezoni njihovog krimi-triler striming hita.

Hardi je danas dobro poznat po svojoj upečatljivoj i intenzivnoj pojavi, što ga čini savršenim glavnim glumcem za Ričija, koji je podjednako poznat po epskim kriminalističkim sagama zahvaljujući ostvarenjima kao što su "Dve čađave dvocevke", "Sneč" i "Gospoda", kao i po izletima u akcione trilere poput filma "Dani gneva". Sada su Hardi i Riči spremni da u septembru još jednom pokažu zašto spadaju u sama najveća imena u ovom poslu.

Serija, čiji je tvorac Ronan Benet, a u kojoj je reditelj "Šerloka Holmsa" Gaj Riči delovao u trostrukoj ulozi — kao sutvorac, izvršni producent i reditelj, imala je premijeru prve sezone u martu prošle godine i ubrzo postala ogromni hit na platformi Paramaunt plus. Priča se u velikoj meri fokusira na Toma Hardija u ulozi Harija Da Suze, cenjenog "rešavača problema" i utjerivača za moćnu kriminalnu porodicu Harigan.

1/5 Vidi galeriju Serija Mobland Foto: Printscreen/Youtube/ Paramount Plus

Sa vrhunskom glumačkom ekipom koju, između ostalih, čine Pirs Brosnan, Helen Miren, Padi Konsidajn, Džoan Frogat, Tobi Džouns i česti Ričijev saradnik Džef Bel, serija "Mobland" je po objavljivanju naišla na dobre recenzije, ostvarivši ocenu od 77% od strane kritičara i 67% od strane publike na sajtu Roten tomejtos.

Međutim, ono što je platformi za striming daleko važnije jesu brojevi gledanosti, a upravo tu je "Mobland" briljirao. Zahvaljujući kombinaciji Hardija i Ričija, prva sezona serije "Mobland" oborila je rekorde na platformi Paramaunt plus i postala njena najveća globalna premijera serije ikada sa 2,2 miliona gledalaca, zauzevši drugo mesto po popularnosti odmah iza serije "Landmen" Tejlora Šeridana. Sada je druga sezona serije "Mobland" pred vratima.

Gaj Riči Foto: MM/WA/CH / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uprkos raznim dramama iza kulisa, druga sezona serije "Mobland" spremna je da nastavi kriminalističku sagu predvođenu Hardijem.

Naime, u trećoj sezoni, navodno neće biti poznatog britanskog glumca.

"Varajeti" je pisao da je na snimanju došlo do velikog neslaganja između Hardija i izvršnog producenta Džez Batervord, produkcijske kuće 101 Studios, ali i drugih članova ekipe.

Premijerno zakazana za 18. septembar na platformi Paramaunt plus, serija prikazuje porodicu Harigan kako se bori da pokaže jedinstvo dok novi rivali ugrožavaju njihovu kriminalnu imperiju. Hardijev lik Hari Da Suza, njihov ulično snalažljivi i opasni "rešavač problema", prinuđen je da hoda po opasnoj žici dok tenzije u porodici rastu. Kako se nasilje preliva na sve uglove njihovih života, odanost puca, sigurnost se pokazuje kao privremena, a borba za vlast ne ostavlja mesto za milost.

Obećavajući da će podići na viši nivo sve ono što je prva sezona uradila tako dobro, vodeći ka pravoj mešavini nasilja, izdaje, sumnjivih poslova, opšteg rata i svega drugog što biste mogli poželeti od krimi-trilera, druga sezona serije "Mobland" jedno je od najiščekivanijih novih ostvarenja ove godine. Zbog toga su nedavni problemi iza kulisa još iznenađujući.

Za one koji ne znaju, Hardijeva uloga u seriji "Mobland" iznenada je bila dovedena u pitanje nakon što se glumac navodno sukobio sa izvršnim producentom Džezom Batervortom, produkcijskom kućom "101 studios" i drugim ključnim figurama. Iako detalji sukoba ostaju na nivou nagađanja (govorilo se da je Hardi bio nezadovoljan jer se serija previše fokusira na druge likove, čineći je ansambl-projektom umesto serijom o Hariju), u međuvremenu je otkriveno da su ti problemi rešeni i da će se Hardi vratiti i za treću sezonu. Doduše, treća sezona još uvek nije zvanično dobila zeleno svetlo.

Iako je teško proceniti koliki deo iščekivanja povratka serije "Mobland" leži na Hardijevim plećatim ramenima, podjednako je teško zamisliti da bi serija bila ni približno toliko popularna bez njega. A koliko će se to iščekivanje odraziti na popularnost, videćemo već sledećeg meseca kada se serija vrati na ekrane.

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