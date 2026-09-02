Slušaj vest

Viktor Miler, scenarista jednog od najpoznatijih horor filmova svih vremena, "Petak trinaesti“ (Friday the 13th), preminuo je u ponedeljak u Alamidi, u Kaliforniji. Imao je 86 godina. Tužnu vest je za časopis "Variety" potvrdio njegov sin, Ijan.

Milerov film iz 1980. godine ne samo da je postao klasik, već se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji horora. Upravo je ovaj film popularizovao okruženje letnjeg kampa i teme koje uključuju poroke tinejdžera, što su i danas ključni motivi „slešer“ podžanra. U jednom od svojih poslednjih intervjua za sajt ljubitelja ovog serijala, Miler je otkrio da je inspiracija za ovaj kultni film prvobitno potekla iz želje da se krene stopama Džona Karpentera i njegovog filma „Noć veštica“ (Halloween), koji je izašao dve godine ranije.

Govoreći o samom procesu nastanka, Miler je do detalja objasnio kako su se ideje rađale:

- Prvo se javio koncept da imitiramo ’Noć veštica’. Naslov se nije pojavio sve dok scenario nije prošao kroz barem jednu verziju“, prisećao se Miler. „Ideja za letnji kamp proizašla je iz mog instinkta da nam je potrebna lokacija na kojoj bi mladi ljudi bili potpuno odsečeni od bilo kakve pomoći odraslih, što je bila osnovna zamisao u ’Noći veštica’. Ideja da je Džejson umro pre nego što je film uopšte počeo, takođe je potekla iz koncepta ’Noći veštica’ – da postoji neko prethodno zlo, odnosno Majkl Majers koji ubija dadilju, ako se dobro sećam. Ostatak priče nastao je kao rezultat lokacije i ideje da će kampere, jednog po jednog, eliminisati najzaštitnički nastrojenija majka na svetu, prenosi Blic žena.

Iako je "Petak trinaesti" izrastao u jednu od najdugotrajnijih i najprepoznatljivijih horor franšiza u istoriji, Viktor Miler nije bio uključen u rad na brojnim nastavcima koji su usledili.

Pored svog doprinosa horor žanru, Miler je ostavio dubok trag i na televiziji. Pisao je scenarije za popularne sapunice kao što su "Sva moja deca" (All My Children), "Jedan život za živeti" (One Life to Live), "Drugi svet" (Another World), "Svetlo vodilja" (Guiding Light) i "Opšta bolnica" (General Hospital).

Njegov rad na seriji „Sva moja deca“ bio je ključan u osvajanju tri nagrade „Dnevni Emi“ (Daytime Emmy Awards) za izvanredan tim scenarista u dramskoj seriji.

Viktor Miler je rođen u Nju Orleansu 1940. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Tinu Terston Miler i dvojicu sinova, Ijana i Džoša.

Video: Scenarista originalne Žikine dinastije na premijeri nastavka