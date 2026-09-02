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Glumica Džejmi Prisli, najpoznatija po ulozi u seriji "My Name Is Earl", izazvala je incident u jednom hotelu u Kaliforniji, nakon čega je zamoljena da napusti objekat.

Izvori koji su svedočili situaciji rekli su za TMZ da je Prisli odsela u hotelu "Signia by Hilton" u San Hoseu, nekoliko dana uoči konvencije GalaxyCon na kojoj je bila najavljena kao gošća.

Glumica je navodno sedela u predvorju hotela i oko 30 minuta vrlo glasno pričala na telefon. Pritom je Prisli psovala i pila alkohol, a svedoci kažu da je izgledala pijano. Tokom poziva, svedoci kažu da se čulo kako Džejmi govori: "Mama te voli" i "Ti si najbolji muž od kog sam se ikad razvela i dobar si prema našoj deci."

Neko od gostiju požalio se na glumičino neobično ponašanje, nakon čega su Prisli prišla dva radnika obezbeđenja. Svedoci kažu da ih je Džejmi u početku ignorisala.

Nakon što je prekinula poziv, Prisli je navodno došla do žene koja je prisustvovala venčanju, dodirnula joj ruku i požalila na radnike obezbeđenja. Svedoci tvrde da je primila još jedan poziv pre nego što su radnici obezbeđenja prekinuli razgovor i rekli joj: "Dosta nam je." Glumačka zvezda zatim je izašla iz hotela i zapalila cigaretu, ali se vratila u hotel otprilike 10 minuta kasnije, držeći se za ruke sa zaposlenim. Prisli se uputila direktno u bar po još jedno piće, ali ju je obezbeđenja na kraju ispratilo iz hotela.

Izvori upoznati sa situacijom rekli su da je Džejmi imala privatne, porodične probleme u to vreme, što je doprinelo njenom neobičnom ponašanju.

Prisli je na kraju otkazala nastup na GalaxyConu i još uvek nije komentarisala incident. Iz hotela su rekli da ne mogu da pruže informacije o njenoj poseti.

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